Η Mobileye εξαγόρασε την startup Mentee Robotics για 900 εκατομμύρια δολάρια

Η Mobileye, θυγατρική της Intel και εισηγμένη στο χρηματιστήριο, ανακοίνωσε την εξαγορά της startup Mentee Robotics έναντι 900 εκατομμυρίων δολαρίων, σηματοδοτώντας την επέκταση της εταιρείας από την υποστήριξη προηγμένων συστημάτων αυτοκίνησης στη ρομποτική και τη Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Mobileye, γνωστή για τα τσιπ υπολογιστικής όρασης που προμηθεύει εκατομμύρια οχήματα με χαρακτηριστικά ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, επιδιώκει πλέον να φέρει την τεχνολογία της και σε ανθρωποειδή ρομπότ.

Η Mentee Robotics, που συνίδρυσε ο πρόεδρος και συνιδρυτής της Mobileye, Άμνον Σασούα, το 2022, ειδικεύεται στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ. Η συμφωνία περιλαμβάνει περίπου 612 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και έως 26,2 εκατομμύρια κοινές μετοχές, ενώ ο Shashua αυτοαποκλείστηκε από την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της Mobileye για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Η εξαγορά εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Mobileye και την Intel και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026, με μια μικρή αύξηση των λειτουργικών εξόδων της Mobileye σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό.

Σύμφωνα με τον Shashua, η συμφωνία σηματοδοτεί την αρχή της Mobileye 3.0, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Mobileye στην αυτόνομη οδήγηση με τις καινοτομίες της Mentee στη ρομποτική. Η εταιρεία επιδιώκει να αναπτύξει συστήματα που κατανοούν το περιβάλλον και τις προθέσεις των ανθρώπων, επιτρέποντας φυσική αλληλεπίδραση με τον κόσμο και τους ανθρώπους. Η Mentee θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα εντός της Mobileye, εκμεταλλευόμενη τις υποδομές εκπαίδευσης Τεχνητής Νοημοσύνης και τους πόρους της μητρικής εταιρείας.

Η κίνηση της Mobileye εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για επέκταση πέρα από τα οχήματα, αξιοποιώντας τα έσοδα από τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, τα οποία εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 24,5 δισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη οκταετία, σημειώνοντας αύξηση άνω του 40% σε σχέση με το 2023.

Παράλληλα, η Mobileye συνεχίζει να εξασφαλίζει νέες συμφωνίες για τα τσιπ EyeQ6H, με κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες να έχουν παραγγείλει 9 εκατομμύρια συστήματα Surround ADAS και μελλοντικά να αναμένονται πάνω από 19 εκατομμύρια συστήματα.

Η εξαγορά της Mentee Robotics ενισχύει τη στρατηγική της Mobileye να πρωτοπορήσει στη ρομποτική και τη Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ παράλληλα αξιοποιεί την υπάρχουσα τεχνολογία και τη χρηματοοικονομική δύναμη της εταιρείας για την ανάπτυξη καινοτόμων ανθρωποειδών ρομπότ σε παγκόσμια κλίμακα.