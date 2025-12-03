Η Microsoft διαψεύδει αναφορές για «χαλάρωση» των ορίων της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πτώση άνω του 1,5% εμφάνισε στις 20:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) , η μετοχή της Microsoft στην Wall Street αφού η εταιρεία διέψευσε δημοσίευμα που ισχυριζόταν ότι είχε μειώσει τις ποσοστώσεις πωλήσεων για τα προϊόντα λογισμικού Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Το σχετικό δημοσίευμα του CNBC ισχυριζόταν ότι η Microsoft μείωσε τις προσδοκίες για τις επιδόσεις που μπορούν να αποφέρουν στον αμερικανικό τεχνολογικό όμιλο τα νεότερα προϊόντα AI γνωστών ως «πράκτορες», τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την αυτοματοποίηση εργασιών πολλαπλών βημάτων.

Το The Information είχε υποδείξει ότι πολλά τμήματα της Microsoft μείωσαν τους στόχους αύξησης των πωλήσεων για ορισμένα προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης, αφού οι πωλητές δεν πέτυχαν τους στόχους τους στο οικονομικό έτος που έληξε τον Ιούνιο.

Η δημοσίευση χαρακτήρισε μια τέτοια προσαρμογή ως ασυνήθιστη για τη Microsoft, υποδηλώνοντας ενδεχομένως δυσκολίες στο να πείσει τους πελάτες να αυξήσουν τις δαπάνες για τεχνολογίες AI, εν μέσω της αντίστασης στην υψηλή τιμολόγηση αυτών των λύσεων.

Η Microsoft είχε προηγουμένως ορίσει το 2025 ως έτος-ορόσημο για τις δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης που θα μπορούσαν να αυτοματοποιήσουν πολύπλοκες εργασίες, όπως η δημιουργία πινάκων ελέγχου από τα δεδομένα πωλήσεων της εταιρείας.