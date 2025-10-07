Η Microsoft προχωρά στην αγορά 100 μεγαβάτ (MW) ηλιακής ισχύος από τον ιαπωνικό ενεργειακό φορέα Shizen Energy, στην πιο πρόσφατη από μια σειρά συμφωνιών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που στοχεύουν στην κάλυψη των αυξανόμενων υπολογιστικών αναγκών της εταιρείας.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, η συμφωνία, που ανακοινώθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, αφορά τέσσερα διαφορετικά φωτοβολταϊκά έργα — το ένα ήδη σε λειτουργία και τα υπόλοιπα τρία υπό κατασκευή — και καλύπτει την αγορά της παραγόμενης ενέργειας για διάστημα 20 ετών.

Η Microsoft, με έδρα το Σιάτλ, λειτουργεί ήδη δύο κέντρα δεδομένων στην Ιαπωνία, ενώ η υπολογιστική της υποδομή στη χώρα αναμένεται να επεκταθεί περαιτέρω, καθώς η εταιρεία έχει προγραμματίσει επενδύσεις ύψους 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στον επόμενο χρόνο.

Τα τελευταία χρόνια, η ηλιακή ενέργεια έχει αναδειχθεί σε προτιμώμενη πηγή ισχύος για τις τεχνολογικές εταιρείες και τους φορείς λειτουργίας data centers, καθώς είναι γρήγορη και οικονομική στην ανάπτυξη.

Πρόκειται για μία από τις φθηνότερες μορφές νέας ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος, με έργα που ολοκληρώνονται συνήθως μέσα σε 18 μήνες — ενώ συχνά η παροχή ενέργειας ξεκινά πριν την ολοκλήρωση ολόκληρου του έργου.

Η Microsoft έχει εξελιχθεί σε μεγάλο αγοραστή ηλιακής ενέργειας τους τελευταίους μήνες. Από τις αρχές του έτους, η εταιρεία έχει υπογράψει συμβάσεις για περισσότερα από 1 γιγαβάτ (GW) ηλιακής ισχύος.