Τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που λειτουργούν χωρίς ανθρώπινο έλεγχο θα μπορούσαν κάποια ημέρα να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας κατασκοπείας MI5, αν και σημείωσε ότι δεν προβλέπει κάποιο σενάριο «Αποκάλυψης» όπως αυτά που παρουσιάζονται σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

Ηγετικά στελέχη του τεχνολογικού τομέα έχουν προειδοποιήσει για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης Τεχνητής Νοημοσύνης, λέγοντας ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να ανησυχούν για ένα μέλλον παρόμοιο με αυτό της σειράς ταινιών του «Εξολοθρευτή», όπου ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αποκτά αυτογνωσία και προσπαθεί να εξαφανίσει την ανθρωπότητα.

Στην ετήσια ομιλία του για τις απειλές κατά της Βρετανίας, ο επικεφαλής της MI5 Κεν Μακάλουμ είπε ότι η ΤΝ χρησιμοποιήθηκε από τις βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας για να κάνουν το έργο τους πιο αποτελεσματικό, ενώ οι τρομοκράτες τη χρησιμοποιούσαν για προπαγάνδα και αναγνώριση στόχων και κρατικοί παράγοντες για να χειραγωγήσουν τις εκλογές και να αυξήσουν τις κυβερνοεπιθέσεις.

«Αλλά το 2025, ενώ αντιμετωπίζουμε τις σημερινές απειλές, πρέπει επίσης να ξεπεράσουμε το επόμενο σύνορο: πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους από μη ανθρώπινα, αυτόνομα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορεί να ξεφύγουν από την ανθρώπινη επίβλεψη και τον έλεγχο», είπε.

Ο Μακάλουμ σημείωσε ότι «διαλέγει προσεκτικά τα λόγια του» επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να παρερμηνευτούν όσα λέει και να θεωρηθούν υπερβολικά καταστροφολογικά. Δεν προβλέπω σενάρια τύπου Χόλιγουντ (…) αλλά, καθώς οι δυνατότητες της ΤΧ συνεχίζουν να αυξάνονται, θα περίμενε κανείς ότι οργανισμοί όπως η ΜΙ5 (…) θα σκεφτούν βαθιά, από σήμερα, πώς θα πρέπει να είναι τα επόμενα χρόνια η Υπεράσπιση του Βασιλείου» είπε.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μην σημαίνει ποτέ κάτι κακό για εμάς. Αλλά θα ήταν απερίσκεπτο να αγνοήσουμε τη δυνατότητά της να προκαλεί ζημία. Το παρακολουθούμε», πρόσθεσε.