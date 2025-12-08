Η Meta ξανασκέφτεται το metaverse - «Ψαλιδίζει» κατά 30% τον προϋπολογισμό

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχτισε μια πόλη - φάντασμα αξίας 70 δισ. δολαρίων. Τώρα, η Meta «σβήνει διακριτικά τα φώτα σε τμήματα του metaverse», περικόπτοντας τις δαπάνες του Reality Labs και μιλώντας πλέον για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις βασικές εφαρμογές που πράγματι αποφέρουν χρήματα - αντί για συναντήσεις σε εικονικές αίθουσες συσκέψεων.

Σύμφωνα με το Bloomberg News, η Meta εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει τις δαπάνες για το metaverse έως και κατά 30% το 2026, αν και τα σχέδια δεν έχουν οριστικοποιηθεί, μετά από συναντήσεις στη Χαβάη όπου σκιαγραφήθηκε ένα πιο περιορισμένο μέλλον για αυτές τις φιλοδοξίες.

Αυτό περιλαμβάνει το Horizon Worlds, τη μονάδα Quest και το ευρύτερο τμήμα VR. Οι απολύσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ήδη από τον Ιανουάριο.

Για τρία χρόνια, η εταιρεία προσπάθησε να επιβάλει μια νέα πραγματικότητα: νέο όνομα, νέο χρηματιστηριακό σύμβολο, νέο λεξιλόγιο. Αυτό που παρήγαγε ήταν μια ανισόρροπη κατάσταση κερδών και ζημιών. Ο Ζάκερμπεργκ ήθελε το metaverse, αλλά κανείς άλλος δεν το ήθελε. Ζήτησε περικοπές περίπου 10%, αλλά το τμήμα του metaverse κλήθηκε να κόψει βαθύτερα.

Το Reality Labs έχει συγκεντρώσει πάνω από 60 δισ. δολάρια σε ζημίες από το 2021. Στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, κατέγραψε ζημιά 4,4 δισ. δολαρίων με έσοδα 470 εκατ., σύμφωνα με το Quartz.

Το metaverse συνέχιζε να χάνει χρήματα. Οι κοινωνικές εφαρμογές συνέχιζαν να παράγουν. Το Facebook, το Instagram και το WhatsApp έφερναν έσοδα. Το metaverse υποτίθεται ότι θα ήταν η επόμενη πλατφόρμα, αλλά κυρίως απέδειξε ότι οι περισσότεροι δεν θέλουν να δουλεύουν ή να κοινωνικοποιούνται ως «αιωρούμενοι κορμοί».

Η Meta δεν εγκαταλείπει το hardware. Τα Quest και το Horizon Worlds παραμένουν, ενώ τα Ray-Ban glasses παρουσιάζονται πλέον ως συσκευές AI πρώτα και ως AR πείραμα δεύτερο. Η Meta προσέλαβε και τον Alan Dye της Apple.

Αλλά το παλιό αφήγημα του «Metaverse» ξεθωριάζει. Το νέο είναι: AI. Ο Zuckerberg επανασυστήνει την Meta ως AI-first εταιρεία, με δαπάνες 70–72 δισ. δολαρίων για data centers, chips και Llama. Στις τηλεδιασκέψεις, η λέξη «metaverse» ακούγεται όλο και λιγότερο. Η Meta δημιούργησε Superintelligence Lab και επένδυσε 14,3 δισ. στη Scale AI.