Η Meta Platforms προβλέπεται να ξεπεράσει την Google της Alphabet σε έσοδα από ψηφιακή διαφήμιση παγκοσμίως έως τα τέλη του 2026 και να εκθρονίσει τον γίγαντα των μηχανών αναζήτησης σε αυτόν τον κερδοφόρο κλάδο, σύμφωνα με την Emarketer.

Τα παγκόσμια καθαρά έσοδα από διαφημίσεις της μητρικής του Facebook και του Instagram αναμένεται να φτάσουν τα 243,46 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, ξεπερνώντας τα προβλεπόμενα 239,54 δισεκατομμύρια δολάρια της Google, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα

Όπως μετέδωσε το Reuters, η αυτοματοποιημένη σουίτα διαφημίσεων Advantage+ της Meta έχει κερδίσει την ισχυρή αποδοχή των διαφημιζόμενων λόγω της ικανότητάς της να απλοποιεί τη ρύθμιση των καμπανιών και να ενισχύει την απόδοση των δαπανών μάρκετινγκ. «Με το να ξεπεράσει τη Google, η Meta ουσιαστικά έχει επικυρώσει πολλές από τις βασικές της στρατηγικές», δήλωσε ο Μαξ Γουίλενς, κύριος αναλυτής της Emarketer.

Ενώ η Google διαθέτει και άλλες πηγές ανάπτυξης, όπως τις συνδρομές στο YouTube Premium, το ευρύτερο επιχειρηματικό της χαρτοφυλάκιο θα μπορούσε να δυσχεράνει την προσπάθειά της να ξεπεράσει τη Meta σε έσοδα από διαφημίσεις.

Αναλυτές έχουν επισημάνει ότι μικρότερες πλατφόρμες όπως το Snap και το Pinterest παραμένουν πιο εκτεθειμένες σε περικοπές διαφημιστικών προϋπολογισμών κατά τη διάρκεια γεωπολιτικής αβεβαιότητας, καθώς οι δαπάνες συγκεντρώνονται σε μεγαλύτερες πλατφόρμες όπως η Meta και η Google.

Η Emarketer ανέφερε ότι η κινητήρια δύναμη πίσω από την αλλαγή είναι ο επιταχυνόμενος ρυθμός ανάπτυξης της Meta, ο οποίος προβλέπεται να αυξηθεί στο 24,1% φέτος από 22,1% το 2025.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της Google αναμένεται να παραμείνει σταθερός στο 11,9% φέτος.

Η Meta ενέτεινε τον ανταγωνισμό στην αγορά διαφημίσεων μετά την έναρξη διαφημίσεων στο WhatsApp και το Threads, δημιουργώντας άμεση αντιπαλότητα με πλατφόρμες όπως το X του Ίλον Μασκ.

Ταυτόχρονα, τα Reels του Instagram συνεχίζουν να ανταγωνίζονται το TikTok και τα YouTube Shorts στην κερδοφόρα αγορά των βίντεο μικρού μήκους.

Η Google, η Meta και η Amazon προβλέπεται να αντιπροσωπεύουν το 62,3% των παγκόσμιων δαπανών για ψηφιακές διαφημίσεις το 2026, σύμφωνα με την Emarketer.