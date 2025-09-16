Η Meta θα παρουσιάσει ακριβότερα έξυπνα γυαλιά με οθόνη - Τι νεότερο θα προσφέρουν

Η Meta αναμένεται να ενισχύσει τις δραστηριότητές της στα προϊόντα επαυξημένης πραγματικότητας που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, παρουσιάζοντας νέα έξυπνα γυαλιά στην ετήσια εκδήλωση Connect την Τετάρτη, την ώρα που η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με έλεγχο για τον χειρισμό θεμάτων ασφάλειας των παιδιών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στα κεντρικά γραφεία της Meta στο Μένλο Παρκ της Καλιφόρνια, ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζάκερμπεργκ αναμένεται να παρουσιάσει τα πρώτα έξυπνα γυαλιά της εταιρείας, έτοιμα για το καταναλωτικό κοινό και εξοπλισμένα με ενσωματωμένη οθόνη. Σύμφωνα με αναλυτές, η συσκευή θα πωλείται περίπου 800 δολάρια.

Με εσωτερική κωδική ονομασία «Hypernova», τα γυαλιά αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά ως «Celeste» και θα διαθέτουν μια μικρή ψηφιακή οθόνη στον δεξιό φακό για βασικές λειτουργίες, όπως οι ειδοποιήσεις.

Η νέα συσκευή αποτελεί την τελευταία κίνηση της Meta στην προσπάθειά της να παραμείνει ανταγωνιστική στον αγώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης, έναν τομέα όπου υστερεί έναντι της OpenAI και της Google της Alphabet. Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η υψηλή τιμή μπορεί να αποθαρρύνει τους καταναλωτές.

Το προϊόν θα είναι σαφώς λιγότερο προηγμένο από τα πρωτότυπα γυαλιά «Orion» που η Meta παρουσίασε πέρυσι, τα οποία ο Ζάκερμπεργκ χαρακτήρισε «μηχανή του χρόνου για το μέλλον».

Η Meta σχεδιάζει να λανσάρει το Orion το 2027. Σήμερα διαθέτει δύο σειρές έξυπνων γυαλιών σε συνεργασία με τις Ray-Ban και Oakley, τα οποία προσφέρουν λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης, κάμερες, χειρισμό χωρίς χέρια και δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης στο Facebook και το Instagram.

Ο Ζάκερμπεργκ, που έχει επενδύσει πάνω από 60 δισ. δολάρια από το 2020 στη μονάδα επαυξημένης πραγματικότητας της Meta, έχει δηλώσει ότι τα έξυπνα γυαλιά θα αποτελέσουν τον κύριο δίαυλο για την ενσωμάτωση της υπερ-νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή, μιας υποθετικής έννοιας όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη ξεπερνά σε όλα τα επίπεδα την ανθρώπινη.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, έχει ξεκινήσει έναν ακριβό «πόλεμο ταλέντων», προσελκύοντας ερευνητές από ανταγωνιστές, ενώ πληροφοριοδότες καταγγέλλουν ότι η Meta έθεσε το κέρδος πάνω από την ασφάλεια των χρηστών.

Το Reuters μετέδωσε τον περασμένο μήνα ότι οι πολιτικές Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta επέτρεψαν σε chatbots να εμπλέκουν παιδιά σε προκλητικές συζητήσεις για το σεξ και τη φυλή. Πληροφοριοδότες υποστήριξαν επίσης ότι οι ερευνητές της Meta ενημερώθηκαν να μην εξετάζουν πιθανές βλάβες σε παιδιά από τη χρήση εικονικής πραγματικότητας, ώστε η εταιρεία να μπορεί να ισχυρίζεται άγνοια.

Η Meta είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι αφαίρεσε από τις πολιτικές της διατάξεις που επέτρεπαν σε chatbots να συμμετέχουν σε «ρομαντικά παιχνίδια ρόλων» με παιδιά.

Η υψηλή τιμή μπορεί να αποθαρρύνει τους αγοραστές

Στο διήμερο συνέδριο Connect, η Meta αναμένεται επίσης να παρουσιάσει το πρώτο της βραχιόλι που θα επιτρέπει τον χειρισμό των νέων γυαλιών με χειρονομίες, καθώς και μια ανανεωμένη σειρά Ray-Ban με καλύτερες κάμερες, μεγαλύτερη αυτονομία μπαταρίας και νέες λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Meta παραμένει από τις λίγες εταιρείες Big Tech που έχουν καταφέρει να κερδίσουν καταναλωτές στην αγορά έξυπνων γυαλιών, πουλώντας περίπου δύο εκατομμύρια ζευγάρια Ray-Ban από το 2023, σε συνεργασία με την EssilorLuxottica. Παρ’ όλα αυτά, η μονάδα συνεχίζει να καταγράφει ζημίες δισεκατομμυρίων.

Σύμφωνα με το CNBC, τα γυαλιά Hypernova θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν με την επωνυμία Prada, καθώς τα χαρακτηριστικά πλαίσια και οι βραχίονες της ιταλικής εταιρείας μπορούν να φιλοξενήσουν τα απαραίτητα εξαρτήματα.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η τιμή των 800 δολαρίων είναι πολύ υψηλότερη από τα 299 δολάρια της σειράς Ray-Ban και τα 399 δολάρια των γυαλιών Oakley, κάτι που αναμένεται να περιορίσει σημαντικά το μερίδιο αγοράς.

«Τα γυαλιά θα είναι κάπως ογκώδη και όχι ιδιαίτερα φιλικά προς τον καταναλωτή. Θα είναι επίσης αρκετά ακριβά, άρα οι πωλήσεις θα είναι χαμηλές», δήλωσε ο Jitesh Ubrani, διευθυντής έρευνας στην International Data Corp.

Εκτίμησε ότι θα πουληθούν «το πολύ μερικές εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες», αλλά σημείωσε ότι η κυκλοφορία τους θα μπορούσε να προσελκύσει περισσότερους προγραμματιστές για τη δημιουργία εφαρμογών. «Αυτό είναι ένα βήμα προς την ανάπτυξη ενός πολύ καλύτερου σετ μικροφώνου-ακουστικών για μαζική χρήση».

Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, η Meta αναμένεται να ανοίξει τα έξυπνα γυαλιά της σε τρίτους προγραμματιστές με την κυκλοφορία νέου κιτ λογισμικού.