Η Meta έχει προχωρήσει σε «πάγωμα» των προσλήψεων για τον νέο τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης, μετά από ένα «μπαράζ» προσέλκυσης νέων εργαζομένων, όπως μετέδωσε η Wall Street Journal την Πέμπτη.

Το δημοσίευμα ανέφερε πως η αναστολή τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα και έρχεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης του ομίλου.

Η WSJ μετέδωσε πως η εν λόγω αναδιάρθρωση εντός της Meta έχει χωρίσει τις προσπάθειές της στον τομέα της AI σε τέσσερις ομάδες.

Αυτές περιλαμβάνουν μια ομάδα που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μηχανικής υπεροχής, ένα τμήμα προϊόντων Τεχνητής Νοημοσύνης, ένα τμήμα υποδομών και ένα τμήμα που επικεντρώνεται σε μακροπρόθεσμα έργα και έρευνα.

Και οι τέσσερις ομάδες ανήκουν στο «Meta Superintelligence Labs», ένα όνομα που αντικατοπτρίζει την επιθυμία του διευθύνοντος συμβούλου Μαρκ Ζάκερμπεργκ να αναπτύξει Τεχνητή Νοημοσύνη που θα ξεπερνά τους πιο έξυπνους ανθρώπους σε γνωστικές εργασίες.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Meta έχει πραγματοποιήσει σημαντικές δαπάνες στον τομέα της AI φέτος. Αυτό περιελάμβανε προσπάθειες για την αποσπάση κορυφαίων ταλέντων από άλλες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, με προσφορές που φέρεται να περιλαμβάνουν μπόνους υπογραφής ύψους έως και 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Υπενθυμίζεται πως προ εβδομάδων η Meta απέκτησε τον Αλεξάντρ Γουάνγκ, ιδρυτή της Scale AI, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που είδε τη μητρική εταιρεία του Facebook να καταβάλλει 14,3 δισεκατομμύρια δολάρια για το 49% των μετοχών της νεοσύστατης εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Γουάνγκ ηγείται πλέον του εργαστηρίου AI της εταιρείας, το οποίο επικεντρώνεται στην προώθηση της σειράς Llama, μιας σειράς ανοιχτού κώδικα μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Οι δαπάνες

Το CNBC μετέδωσε πως ενώ η επιθετική στρατηγική προσλήψεων της Meta έχει κάνει τα πρωτοσέλιδα τους τελευταίους μήνες λόγω των υψηλών τιμών, άλλες εταιρείες τεχνολογίας με μεγάλη κεφαλαιοποίηση έχουν επίσης επενδύσει δισεκατομμύρια σε ταλέντα Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και σε έρευνα και ανάπτυξη και υποδομές AI.

Ωστόσο, η ξαφνική παύση των προσλήψεων από τη μητρική του Facebook και του Instagram έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη κινούνται πολύ γρήγορα και ενός ευρύτερου sell-off μετοχών τεχνολογικών εταιρειών των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αναφέρθηκε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, είχε δηλώσει σε μια ομάδα δημοσιογράφων ότι πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται σε φούσκα.

Ωστόσο, πολλοί αναλυτές και επενδυτές στον τομέα της τεχνολογίας διαφωνούν με την ιδέα της φούσκας της AI .