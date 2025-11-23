Η Meta ετοιμάζεται να δραστηριοποιηθεί στον χώρο του εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας

Στην προσπάθειά της να επιταχύνει την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας, απαραίτητων για την τροφοδότηση των data centers της, η Meta εξετάζει το ενδεχόμενο να εισέλθει στο χώρο του εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως αναμεταδίδει το TechCrunch, το Bloomberg αναφέρει ότι τόσο η Meta όσο και η Microsoft ζητούν ομοσπονδιακή έγκριση για να μπορούν να προχωρούν σε συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η Apple έχει ήδη λάβει αυτή την έγκριση.

Σύμφωνα με τη Meta, αυτό θα της επιτρέψει να αναλαμβάνει μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από νέες μονάδες, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο μέσω της δυνατότητας μεταπώλησης μέρους αυτής της ενέργειας στις χονδρεμπορικές αγορές.

Η επικεφαλής παγκόσμιας ενέργειας της Meta, Ούρβι Παρέκ, δήλωσε στο Bloomberg ότι οι κατασκευαστές μονάδων παραγωγής «θέλουν να γνωρίζουν ότι οι καταναλωτές ενέργειας είναι πρόθυμοι να ρισκάρουν».

«Χωρίς τη Meta να έχει πιο ενεργό ρόλο στην ανάγκη επέκτασης της διαθέσιμης ισχύος στο σύστημα, αυτό δεν συμβαίνει τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε», είπε η Παρέκ.

Ως παράδειγμα των πρωτοφανών ενεργειακών αναγκών που συνοδεύουν τα φιλόδοξα σχέδια των εταιρειών τεχνολογίας για κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης, το Bloomberg σημειώνει ότι τουλάχιστον τρεις νέες μονάδες παραγωγής φυσικού αερίου θα χρειαστεί να κατασκευαστούν προκειμένου να τροφοδοτήσουν το data center campus της Meta στη Λουιζιάνα.