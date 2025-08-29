Η Meta λέει ότι αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύει τα AI chatbots ώστε να δίνεται προτεραιότητα στην ασφάλεια των εφήβων, όπως δήλωσε αποκλειστικά ένας εκπρόσωπος της εταιρείας στο TechCrunch, μετά από μια ερευνητική αναφορά σχετικά με την έλλειψη μέτρων προστασίας για ανηλίκους στα AI της εταιρείας.

Η εταιρεία δηλώνει ότι από εδώ και στο εξής τα chatbots δεν θα αλληλεπιδρούν με εφήβους σχετικά με ζητήματα αυτοτραυματισμού, αυτοκτονίας, διαταραγμένων διατροφικών συνηθειών ή πιθανώς ακατάλληλων ρομαντικών συνομιλιών. Η Meta αναφέρει ότι αυτές είναι προσωρινές αλλαγές και ότι στο μέλλον θα δημοσιεύσει πιο ουσιαστικές και μόνιμες ενημερώσεις για την προστασία των ανηλίκων.

Η εκπρόσωπος της Meta, Στέφανι Ότγουεϊ, παραδέχθηκε ότι προηγουμένως τα chatbots της εταιρείας μπορούσαν να συνομιλούν με εφήβους για όλα αυτά τα θέματα, με τρόπους που η εταιρεία θεωρούσε κατάλληλους. Η Meta αναγνωρίζει πλέον ότι αυτό ήταν λάθος.

«Καθώς η κοινότητά μας μεγαλώνει και η τεχνολογία εξελίσσεται, συνεχώς μαθαίνουμε περισσότερα για το πώς οι νέοι μπορεί να αλληλεπιδρούν με αυτά τα εργαλεία και ενισχύουμε τα μέτρα προστασίας μας αναλόγως», δήλωσε η Ότγουεϊ. «Καθώς συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τα συστήματά μας, προσθέτουμε περισσότερες δικλίδες ασφαλείας ως επιπλέον προφύλαξη - συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των ΑΙ μας ώστε να μην συζητούν με εφήβους για αυτά τα θέματα, αλλά να τους καθοδηγούν σε εξειδικευμένες πηγές, και περιορίζοντας προσωρινά την πρόσβαση των εφήβων σε μια επιλεγμένη ομάδα AI χαρακτήρων. Αυτές οι ενημερώσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και θα συνεχίσουμε να προσαρμόζουμε την προσέγγισή μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι έφηβοι έχουν ασφαλείς, κατάλληλες για την ηλικία τους εμπειρίες με την Tεχνητή Nοημοσύνη».

Πέρα από τις ενημερώσεις εκπαίδευσης, η εταιρεία θα περιορίσει επίσης την πρόσβαση των εφήβων σε συγκεκριμένους AI χαρακτήρες που θα μπορούσαν να διεξάγουν ακατάλληλες συνομιλίες. Μερικοί από τους AI χαρακτήρες που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες και είναι διαθέσιμοι στο Instagram και το Facebook περιλαμβάνουν σεξουαλικοποιημένα bots όπως «Μητριά» και «Ρωσίδα». Αντί αυτών, οι έφηβοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση μόνο σε AI χαρακτήρες που προάγουν την εκπαίδευση και τη δημιουργικότητα, δήλωσε η Ότγουεϊ.