Είστε λάτρεις του gaming και του sim racing; Η Logitech G επιφυλάσσει και φέτος τις καλύτερες προτάσεις για έναν άκρως «αγωνιστικό» χειμώνα. Ανακοινώνοντας πολλά φανταστικά νέα προϊόντα, ο ελβετικός «κολοσσός» προϊόντων τεχνολογίας επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ηγετική του θέση στον χώρο του gaming gear, κατακτώντας το ενδιαφέρον τόσο των επαγγελματιών όσο και της απαιτητικής κοινότητας gamers.

Τι είδαμε στα φετινά G PLAY Days, τα οποία βρίσκονται ήδη στο ράφι και σας περιμένουν:

LOGITECH G ASTRO A20X LIGHTSPEED WIRELESS

Eνα νέο ασύρματο headset σχεδιασμένο για gamers που παίζουν σε κονσόλες και θέλουν εύκολη συνδεσιμότητα, πλούσιο ήχο και κορυφαία άνεση σε κάθε σύστημα, κάθε φορά.

Φτιαγμένο για όσους μοιράζονται τον χρόνο τους ανάμεσα σε Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC/Mac και κινητό, το A20 X ενσωματώνει το PLAYSYNC Audio, επιτρέποντας εναλλαγή ήχου σε 2 συστήματα με το πάτημα ενός κουμπιού. Σε συνδυασμό με LIGHTSPEED wireless (εμβέλεια έως 30 μ.), Bluetooth® και πλήρη παραμετροποίηση μέσω G HUB και Logitech G Mobile App, προσφέρει την απόλυτη multi-platform εμπειρία.

LOGITECH G321 LIGHTSPEED ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ GAMING

Ενα δυναμικό και ταυτόχρονα προσιτό, υψηλής απόδοσης headset σχεδιασμένο για να προσφέρει ασύρματη ελευθερία και gaming εμπειρία υψηλού επιπέδου.

LOGITECH G515 RAPID TKL LOW PROFILE ANALOG GAMING KEYBOARD

Το νεότερο της βραβευμένης σειράς G5, και εξοπλισμένο με προηγμένη μαγνητική αναλογική τεχνολογία διακοπτών, το πληκτρολόγιο G515 RAPID TKL έχει σχεδιαστεί για gamers που αναζητούν ταχύτητα, έλεγχο και ακρίβεια στο υψηλότερο επίπεδο.

LOGITECH G PRO X SUPERLIGHT 2c MOUSE

Το νεότερο μέλος της βραβευμένης σειράς PRO, με μικρότερο μέγεθος και ελαφρύτερο βάρος, φέρνει παγκόσμιας κλάσης ακρίβεια και έλεγχο σε μια συμπαγή σχεδίαση 5% μικρότερη και πάνω από 10% ελαφρύτερη από το PRO X SUPERLIGHT 2.

Στο εσωτερικό του PRO X SUPERLIGHT 2c κρύβεται η τεχνολογία HERO 2 sensor και το σύστημα “Power of 8”, που ανεβάζουν τον πήχη για την απόδοση στο gaming. Με 8 kHz polling rate, 88G επιτάχυνση και 888 IPS ταχύτητα ανίχνευσης, το PRO X SUPERLIGHT 2c θέτει νέο στάνταρ στην ακρίβεια και την ταχύτητα.

LOGITECH A50X McLAREN EDITION

Tα Logitech G ASTRO A50 X LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset and Base Station – McLaren Racing Edition, ένα limited-edition headset που γιορτάζει πάνω από δώδεκα χρόνια ASTRO και την τολμηρή κληρονομιά της McLaren Racing.

Ντυμένο στο εμβληματικό Papaya χρώμα της McLaren Racing, αυτό το συλλεκτικό κομμάτι συνδυάζει κορυφαίο gaming ήχο με στιλ εμπνευσμένο από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Βασισμένο στο βραβευμένο ASTRO A50 X, το headset διαθέτει PRO-G GRAPHENE drivers για ασυναγώνιστη καθαρότητα ήχου, PLAYSYNC multi-system τεχνολογία για ταυτόχρονη συνδεσιμότητα σε Xbox, PlayStation και PC, καθώς και LIGHTSPEED wireless απόδοση εμπιστοσύνης επιπέδου pro.

LOGITECH G RS50 SYSTEM

Η νεότερη προσθήκη στη σειρά Logitech G Racing. Σχεδιασμένο για νέους αλλά και έμπειρους sim racers, το RS50 System περιλαμβάνει τη βάση RS50 Direct Drive Base, το RS Wheel Hub, το RS Round Wheel και το RS50 Table Clamp, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο που φέρνει την επαγγελματική απόδοση κατευθείαν στο setup σου.

Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται η RS50 Base, το νέο Direct Drive μοτέρ της Logitech G, που αναπτύχθηκε για να ανταποκριθεί στην απαίτηση της κοινότητας για Direct Drive ακρίβεια και TRUEFORCE ρεαλισμό σε πιο προσιτή τιμή. Σε αντίθεση με τα συστήματα που βασίζονται σε ιμάντες ή γρανάζια, το direct drive μεταφέρει το force feedback απευθείας από το μοτέρ στο τιμόνι, προσφέροντας πιο άμεση, λεπτομερή και ρεαλιστική απόκριση. Με ροπή έως και 8 Nm, βελτιστοποιημένη με τη συμβολή επαγγελματιών οδηγών, το RS50 προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό απόδοσης, εμβύθισης και προσιτής τιμής.

LOGITECH G RS PEDALS

Τα Logitech G RS Pedals, ένα σετ πεντάλ υψηλής απόδοσης σχεδιασμένο για να προσφέρει επαγγελματικού επιπέδου ακρίβεια στο φρενάρισμα, συνέπεια και ευελιξία σε sim racers κάθε επιπέδου.

Με load cell φρένο ως στάνταρ, τα RS Pedals μετρούν τη δύναμη που εφαρμόζεται αντί για την απόσταση που διανύει το πεντάλ, προσφέροντας πιο ρεαλιστική και συνεπή εμπειρία φρεναρίσματος. Ικανά να αντέξουν έως και 75 κιλά δύναμης, τα RS Pedals δίνουν στους οδηγούς την ισχύ που χρειάζονται για να τελειοποιήσουν το φρενάρισμά τους, να βελτιώσουν χρόνους γύρου και να ανεβάσουν επίπεδο στην απόδοσή τους.

Για περισσότερη ευελιξία, περιλαμβάνεται hall effect γκάζι για μέγιστη αντοχή και αξιοπιστία, ενώ προαιρετικά διατίθεται clutch module ξεχωριστά, δίνοντας στους οδηγούς τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το setup τους χωρίς περιττά κομμάτια ή επιπλέον κόστος. Αυτή η modular προσέγγιση κάνει τα RS Pedals ιδανική αναβάθμιση για κατόχους G29, G920 και G923, αλλά και τον τέλειο συνεργάτη για τη βάση RS50.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Logitech https://www.logitech.com/el-gr

