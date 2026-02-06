Η Κομισιόν εξαιρεί Apple Maps και Apple Ads από την υπαγωγή στον ευρωπαϊκό DMA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι υπηρεσίες Apple Maps και Apple Ads δεν θα χαρακτηριστούν ως «gatekeepers» (διαχειριστές πρόσβασης) σύμφωνα με τον νόμο της ΕΕ για τις ψηφιακές αγορές (DMA), επικαλούμενη τη σχετικά χαμηλή χρήση τους και τον περιορισμένο αντίκτυπό τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Apple δεν πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ως gatekeeper σε σχέση με τις υπηρεσίες Apple Ads και Apple Maps, καθώς καμία από αυτές τις πλατφόρμες δεν αποτελεί σημαντικό σημείο πρόσβασης για τους επιχειρηματικούς χρήστες προς τους τελικούς χρήστες», ανέφερε σε δήλωσή της.

Η Apple δήλωσε ότι χαιρετίζει την απόφαση.

«Αυτές οι υπηρεσίες αντιμετωπίζουν σημαντικό ανταγωνισμό στην Ευρώπη και είμαστε ικανοποιημένοι που η Επιτροπή αναγνώρισε ότι δεν πληρούν τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν ως "gatekeepers" σύμφωνα με τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές», ανέφερε σε δήλωσή της.

Ο νόμος DMA της ΕΕ είναι ένας από τους αυστηρότερους νόμους παγκοσμίως που αποσκοπεί στον περιορισμό της αγοραστικής δύναμης των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, με στόχο να διευκολύνει τους χρήστες να εναλλάσσονται μεταξύ ανταγωνιστικών υπηρεσιών, όπως πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο και καταστήματα εφαρμογών.