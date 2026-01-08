Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Κίνα στοχεύει στην ανάπτυξη ασφαλών και αξιόπιστων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) σε κεντρικούς τομείς τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης μέχρι το 2027, με τα επίπεδα ανάπτυξης βιομηχανικής κλίμακας, αλλά και το επίπεδο ενδυνάμωσης να παραμένουν στην πρώτη γραμμή παγκοσμίως.

Το σχέδιο για την κεντρική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης καταρτίστηκε από οκτώ υπουργεία και κυβερνητικές υπηρεσίες, με τη συμμετοχή του υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής, της Κινεζικής Υπηρεσίας Κυβερνοχώρου (CAC), αλλά και της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC) περιγράφοντας μία φιλόδοξη προώθηση για την ουσιαστική ενσωμάτωση της AI στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής, στην εκπαίδευση νέου ποιοτικού εργατικού δυναμικού, αλλά και στη συνολική ενίσχυση της εξελιγμένης βιομηχανοποίησης.

Μέχρι το 2027, το ίδιο σχέδιο προβλέπει την ουσιαστική εφαρμογή τριών ως πέντε μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης γενικής κατεύθυνσης στη βιομηχανική παραγωγή, την ανάπτυξη εξειδικευμένων βιομηχανικών μοντέλων μεγάλης κλίμακας και πλήρους κάλυψης, την οργάνωση 100 συνόλων βιομηχανικών δεδομένων υπολογιστικής επεξεργασίας, αλλά και την προώθηση 500 σεναρίων τυπικής εφαρμογής ΑΙ.