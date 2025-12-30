Η Κίνα απαιτεί από τους κατασκευαστές τσιπ να χρησιμοποιούν τουλάχιστον 50% εγχώριο εξοπλισμό για την προσθήκη νέας παραγωγικής ικανότητας, δήλωσαν τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα, καθώς το Πεκίνο πιέζει για την κατασκευή μιας αυτάρκους αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών.

Ο κανόνας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά οι κατασκευαστές που ζητούν κρατική έγκριση για την κατασκευή ή την επέκταση των εργοστασίων τους έχουν ενημερωθεί τους τελευταίους μήνες από τις αρχές ότι πρέπει να αποδείξουν μέσω διαγωνισμών προμηθειών ότι τουλάχιστον το ήμισυ του εξοπλισμού τους είναι κινεζικής κατασκευής, σύμφωνα με τις πηγές του Reuters.

Η εντολή αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα του Πεκίνου για να μειώσει την εξάρτηση από ξένη τεχνολογία, μια προσπάθεια που επιταχύνθηκε αφότου οι ΗΠΑ αυστηροποίησαν τους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας το 2023, απαγορεύοντας τις πωλήσεις προηγμένων τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης και εξοπλισμού ημιαγωγών στην Κίνα.

Ενώ οι περιορισμοί αυτοί εμπόδισαν την πώληση ορισμένων από τα πιο προηγμένα εργαλεία, ο κανόνας του 50% ωθεί τους Κινέζους κατασκευαστές να επιλέγουν εγχώριους προμηθευτές ακόμα και όταν ο ξένος εξοπλισμός από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ευρώπη παραμένει διαθέσιμος.

Οι αιτήσεις που δεν πληρούν το όριο συνήθως απορρίπτονται, αν και οι αρχές παρέχουν ευελιξία ανάλογα με τους περιορισμούς στην προσφορά, ανέφεραν οι πηγές. Οι απαιτήσεις είναι χαλαρές για τις προηγμένες γραμμές παραγωγής, όπου ο εγχώριος εξοπλισμός δεν είναι ακόμη πλήρως διαθέσιμος.

«Οι αρχές προτιμούν να είναι πολύ υψηλότερο από 50%», δήλωσε μία πηγή στο Reuters. «Τελικά, στοχεύουν ώστε τα εργοστάσια να χρησιμοποιούν 100% εγχώριο εξοπλισμό».

Προσέγγιση «ολόκληρου του έθνους»

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έχει ζητήσει μια «ολόκληρη εθνική» προσπάθεια για την οικοδόμηση μιας πλήρως αυτάρκους εγχώριας αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών, που περιλαμβάνει χιλιάδες μηχανικούς και επιστήμονες σε εταιρείες και ερευνητικά κέντρα σε όλη τη χώρα.

Η προσπάθεια εκτείνεται σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το Reuters ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι Κινέζοι επιστήμονες εργάζονται σε πρωτότυπο μηχανής ικανής να παράγει τσιπ αιχμής, ένα αποτέλεσμα που η Ουάσινγκτον προσπαθούσε να αποτρέψει εδώ και χρόνια.

«Παλιότερα, οι εγχώριες βιομηχανίες όπως η SMIC προτιμούσαν τον αμερικανικό εξοπλισμό και δεν έδιναν ευκαιρίες στις κινεζικές εταιρείες», δήλωσε πρώην υπάλληλος της τοπικής κατασκευάστριας εξοπλισμού Naura Technology, αναφερόμενος στη Semiconductor Manufacturing International Corporation.

«Αλλά αυτό άλλαξε μετά τους περιορισμούς εξαγωγών των ΗΠΑ το 2023, όταν τα κινεζικά εργοστάσια δεν είχαν άλλη επιλογή από το να συνεργαστούν με εγχώριους προμηθευτές».

Οι κρατικές οντότητες υπέβαλαν φέτος, αριθμό ρεκόρ, 421 παραγγελίες για εγχώρια μηχανήματα και εξαρτήματα λιθογραφίας, αξίας περίπου 850 εκατομμυρίων γιουάν, σύμφωνα με δημόσια στοιχεία, υποδηλώνοντας αύξηση της ζήτησης για τοπικά ανεπτυγμένες τεχνολογίες.

Για να στηρίξει την τοπική αλυσίδα εφοδιασμού, το Πεκίνο έχει επενδύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια γιουάν στον τομέα των ημιαγωγών μέσω του «Μεγάλου Ταμείου», το οποίο δημιούργησε τρίτη φάση το 2024 με κεφάλαιο 344 δισεκατομμυρίων γιουάν (49 δισεκατομμύρια δολάρια).

Νικητές και ηττημένοι

Η πολιτική αυτή αποδίδει ήδη, ιδίως στη χάραξη, ένα κρίσιμο στάδιο της κατασκευής τσιπ, που περιλαμβάνει την αφαίρεση υλικών από πλακίδια πυριτίου για τη δημιουργία μοτίβων τρανζίστορ, ανέφεραν πηγές.

Η Naura, η μεγαλύτερη εταιρεία εξοπλισμού τσιπ της Κίνας, δοκιμάζει τα εργαλεία χάραξης σε πρωτοποριακή γραμμή παραγωγής SMIC 7nm. Το ορόσημο αυτό έρχεται μετά την επιτυχή ανάπτυξη εργαλείων 14nm από τη Naura, καταδεικνύοντας την ταχεία πρόοδο των εγχώριων προμηθευτών.

«Η απαίτηση της κυβέρνησης για χρήση τουλάχιστον 50% εγχώριου εξοπλισμού επιτάχυνε την πρόοδο της Naura», δήλωσε πηγή στο Reuters.

Τα προηγμένα εργαλεία χάραξης προμηθεύονταν κυρίως από ξένες εταιρείες όπως η Lam Research και η Tokyo Electron, αλλά πλέον αντικαθίστανται εν μέρει από τη Naura και τη μικρότερη AMEC.

Η Naura έχει επίσης προμηθεύσει εξοπλισμό σε κατασκευαστές τσιπ μνήμης, αναπτύσσοντας ηλεκτροστατικά τσοκ για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων της Lam Research, τα οποία δεν μπορούσαν πλέον να επισκευαστούν λόγω των περιορισμών του 2023.

Η πρόοδος της Κίνας προκαλεί ανησυχία στους παγκόσμιους ανταγωνιστές, καθώς οι ξένοι προμηθευτές εκτοπίζονται από την κινεζική αγορά.

Η Naura υπέβαλε 779 διπλώματα ευρεσιτεχνίας το 2025, υπερδιπλάσιο από τα προηγούμενα έτη, ενώ η AMEC υπέβαλε 259. Τα έσοδα της Naura στο πρώτο εξάμηνο του 2025 αυξήθηκαν κατά 30% στα 16 δισεκατομμύρια γιουάν, ενώ η AMEC κατέγραψε αύξηση 44% στα 5 δισεκατομμύρια γιουάν.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Κίνα έχει φτάσει περίπου στο 50% της αυτάρκειας σε εξοπλισμό αφαίρεσης φωτοευαίσθητων υλικών και καθαρισμού, μια αγορά που προηγουμένως κυριαρχούνταν από ιαπωνικές εταιρείες, ενώ πλέον η Naura ηγείται τοπικά.

«Η αγορά εγχώριου εξοπλισμού θα κυριαρχείται από δύο έως τρεις μεγάλους κατασκευαστές, και η Naura είναι σίγουρα ένας από αυτούς», δήλωσε μία πηγή.