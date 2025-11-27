Το μεταναστευτικό σύστημα των ΗΠΑ είναι περίπλοκο, δύσκολο στην πλοήγηση και δαπανηρό για τους μετανάστες. Η startup JustiGuide υποστηρίζει ότι μπορεί να βοηθήσει σε αυτό χάρη σε μια πύλη που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με το TechCrunch, η ιδέα είναι να βοηθήσει μετανάστες στις ΗΠΑ — και, τελικά, σε άλλες χώρες — να κατανοήσουν τη νομοθεσία και ποιες βίζες ενδέχεται να δικαιούνται, καθώς και να τους συνδέει με δικηγόρους μεταναστευτικού δικαίου, κάνοντας ολόκληρη τη διαδικασία φθηνότερη και ταχύτερη.

«Πιστεύω ότι όσο περισσότερο κάνουμε την τεχνολογία προσβάσιμη, τόσο περισσότερο οι άνθρωποι θα ενδυναμωθούν ώστε να συμπληρώνουν μόνοι τους τις φόρμες και να κατανοούν ποιες είναι οι επιλογές τους, και ότι θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τους δικηγόρους μόνο για τη διαδικασία ελέγχου», δήλωσε στο TechCrunch ο ιδρυτής της JustiGuide, Μπίσι Ομπατέρου.

Ο Ομπατέρου, ο οποίος κατάγεται από τη Νιγηρία, θυμάται πώς χρειάστηκε να πλοηγηθεί στο μεταναστευτικό σύστημα των ΗΠΑ μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στη χώρα. Έκτοτε, απέκτησε βίζα H1-B, μια συνηθισμένη άδεια για εργαζόμενους στην τεχνολογία, και στη συνέχεια πράσινη κάρτα μόνιμης διαμονής.

Αυτό τον ενέπνευσε να δημιουργήσει το JustiGuide ώστε να βοηθήσει άλλους μετανάστες. «Οι μετανάστες μπορούν να μπουν και ουσιαστικά να μιλήσουν στη μητρική τους γλώσσα και να κατανοήσουν ποια μπορεί να είναι η μεταναστευτική τους διαδρομή», είπε.

Η εταιρεία κέρδισε το βραβείο καλύτερου pitch στην κατηγορία Policy + Protection στο φετινό συνέδριο Disrupt του TechCrunch.

Σύμφωνα με τον Ομπατέρου, πελάτες του JustiGuide είναι ιδρυτές startups που χρειάζονται βοήθεια για την πρόσληψη μεταναστών, άτομα με βίζα H1-B που αναζητούν άλλες επιλογές, διεθνείς φοιτητές που σκέφτονται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, καθώς και δικηγόροι και νομικές εταιρείες. Ελπίζει, ωστόσο, ότι μια μέρα ίσως και κυβερνητικοί οργανισμοί θελήσουν να αδειοδοτήσουν την τεχνολογία.

Η πλατφόρμα αποτελείται από έναν βοηθό νομικής έρευνας με Τεχνητή Νοημοσύνη, ένα σύστημα που συνδέει δικηγόρους και μετανάστες, και υπόσχεται να επιταχύνει τη διαδικασία συμπλήρωσης των εγγράφων. Το τελευταίο γίνεται παρέχοντας στους δικηγόρους μια υπηρεσία που τους βοηθά να συγκεντρώνουν έγγραφα και να απλοποιούν διαδικασίες που διαφορετικά θα έκανε ένας παραϊατρός (paralegal), εξήγησε ο Ομπατέρου.