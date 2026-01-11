Techcrunch

Ινδονήσιοι αξιωματούχοι δήλωσαν το Σάββατο ότι μπλοκάρουν προσωρινά την πρόσβαση στο chatbot Grok της xAI.

Πρόκειται για μία από τις πιο επιθετικές κινήσεις μέχρι σήμερα από κυβερνητικούς αξιωματούχους που αντιδρούν στην δημιουργία σεξουαλικοποιημένων εικόνων παραγόμενων από Τεχνητή Νοημοσύνη - οι οποίες συχνά απεικονίζουν πραγματικές γυναίκες και ανηλίκους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, περιλαμβάνουν σκηνές επίθεσης και κακοποίησης - και οι οποίες αναρτήθηκαν από το Grok ως απάντηση σε αιτήματα χρηστών στο κοινωνικό δίκτυο X. (Το X και η xAI ανήκουν στην ίδια εταιρεία.)

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στον Guardian και σε άλλα μέσα, η υπουργός Επικοινωνιών και Ψηφιακής Πολιτικής της Ινδονησίας, Μεούτια Χαφίντ, ανέφερε: «Η κυβέρνηση θεωρεί την πρακτική των μη συναινετικών σεξουαλικών deepfakes ως σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των πολιτών στον ψηφιακό χώρο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο κάλεσε επίσης στελέχη του X για να συζητήσουν το ζήτημα.

Οι ποικίλες κυβερνητικές αντιδράσεις την τελευταία εβδομάδα περιλαμβάνουν εντολή του υπουργείου Πληροφορικής της Ινδίας προς την xAI να λάβει μέτρα ώστε να αποτρέψει το Grok από το να παράγει άσεμνο περιεχόμενο, καθώς και εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την εταιρεία να διατηρήσει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το Grok — κίνηση που ενδέχεται να προετοιμάζει το έδαφος για έρευνα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών Ofcom δήλωσε ότι θα «προχωρήσει σε ταχεία αξιολόγηση για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν πιθανά ζητήματα συμμόρφωσης που δικαιολογούν έρευνα». Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σε συνέντευξη ότι η Ofcom έχει την «πλήρη υποστήριξή» του για να αναλάβει δράση.

Αντίθετα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να τηρεί σιγήν ιχθύος για το ζήτημα (ο διευθύνων σύμβουλος της xAI, Έλον Μασκ, είναι σημαντικός δωρητής του Τραμπ και ηγήθηκε πέρυσι του αμφιλεγόμενου Υπουργείου Κυβερνητικής Αποδοτικότητας της κυβέρνησης). Παρ’ όλα αυτά, Δημοκρατικοί γερουσιαστές κάλεσαν την Apple και την Google να αφαιρέσουν το X από τα καταστήματα εφαρμογών τους.