Η Hyundai ξεκινά τη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ στα εργοστάσια της

Η Hyundai Motor ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ στα εργοστάσαά της από το 2028, καθώς οι μεγάλες εταιρείες συναγωνίζονται για να αξιοποιήσουν τη νέα τεχνολογία, όπως μετέδωσε το BBC.

Η νοτιοκορεατική εταιρεία παρουσίασε το Atlas, ένα ανθρωποειδές ρομπότ που αναπτύχθηκε από την Boston Dynamics, στην Έκθεση Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών (CES) στο Λας Βέγκας τη Δευτέρα.

Η Hyundai δηλώνει ότι «σχεδιάζει να ενσωματώσει το Atlas σε όλο το παγκόσμιο δίκτυό της», συμπεριλαμβανομένου ενός εργοστασίου στην πολιτεία της Γεωργίας των ΗΠΑ, το οποίο εμπλέχθηκε σε μια μαζική επιδρομή μεταναστών το 2025.

Άλλες εταιρείες που έχουν δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσουν ανθρωποειδή ρομπότ στις δραστηριότητές τους είναι η Amazon, η Tesla και ο κινεζικός γίγαντας κατασκευής αυτοκινήτων BYD.

Τα ρομπότ Atlas θα αναλάβουν σταδιακά περισσότερες εργασίες, δήλωσε η Hyundai. Η εταιρεία κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο της Boston Dynamics, της τεχνολογικής εταιρείας που είναι γνωστή για το Spot, το ρομποτικό σκυλί.

Το Atlas, το οποίο έχει σχεδιαστεί για γενική βιομηχανική χρήση, αναπτύσσεται για να λειτουργεί παράλληλα με τους ανθρώπους και να διαχειρίζεται αυτόνομα μηχανήματα.

Η Hyundai δήλωσε ότι τα ρομπότ θα συμβάλουν στην ανακούφιση της σωματικής καταπόνησης των εργαζομένων, θα αναλάβουν δυνητικά επικίνδυνες εργασίες και θα ανοίξουν το δρόμο για ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας.

Η εταιρεία δεν ανέφερε πόσα ρομπότ θα χρησιμοποιήσει αρχικά ούτε το κόστος του έργου.