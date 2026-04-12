Η χρήση της εφαρμογής Meta AI μπορεί να γίνει ορατή στους φίλους σας

Η Meta επιχειρεί μια νέα δυναμική επανεκκίνηση στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, παρουσιάζοντας το μοντέλο Muse Spark και ανανεώνοντας τη στρατηγική της μετά τις αμφιλεγόμενες επενδύσεις στο metaverse. Η στροφή αυτή αποτυπώνει την ανάγκη της εταιρείας να επιτύχει απτά αποτελέσματα σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο, όπου η αποτυχία δεν συνεπάγεται μόνο οικονομικό κόστος, αλλά και πλήγμα αξιοπιστίας.

Παρά την τεχνολογική πρόοδο, η εφαρμογή Meta AI εγείρει ζητήματα που υπερβαίνουν τη λειτουργικότητά της και αγγίζουν τον πυρήνα της ιδιωτικότητας των χρηστών. Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ότι η χρήση της εφαρμογής μπορεί να κοινοποιείται έμμεσα σε άλλους χρήστες μέσω ειδοποιήσεων στο Instagram, χωρίς σαφή και ρητή συγκατάθεση. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας αίσθησης ακούσιας έκθεσης, ακόμη και για απλή δοκιμαστική χρήση της εφαρμογής.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Από την αρχική κυκλοφορία της εφαρμογής, ο ρυθμός υιοθέτησης υπήρξε συγκρατημένος σε σχέση με το μέγεθος του οικοσυστήματος της Meta, το οποίο περιλαμβάνει πλατφόρμες όπως το Facebook και το Instagram, με δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Ωστόσο, πρόσφατα καταγράφεται αύξηση στις λήψεις, γεγονός που υποδηλώνει ανανεωμένο ενδιαφέρον, πιθανόν λόγω των νέων λειτουργιών και του βελτιωμένου chatbot.

Παράλληλα, αναδεικνύεται ένα βαθύτερο ζήτημα που αφορά τη διασύνδεση των υπηρεσιών της Meta. Η ενιαία ταυτότητα χρήστη σημαίνει ότι δραστηριότητες σε διαφορετικές εφαρμογές μπορούν να συνδυάζονται, ενισχύοντας την ικανότητα της εταιρείας να προβάλλει στοχευμένες διαφημίσεις. Αυτό δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για το εύρος των δεδομένων που συλλέγονται και τον τρόπο αξιοποίησής τους, ιδίως όταν πρόκειται για ευαίσθητες ή προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να εισάγονται σε συνομιλίες με συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ενδεικτικό των προκλήσεων σχεδιασμού υπήρξε και το παλαιότερο χαρακτηριστικό “Discover”, μέσω του οποίου χρήστες κοινοποιούσαν συνομιλίες με την Τεχνητή Νοημοσύνη, συχνά χωρίς να αντιλαμβάνονται πλήρως τη δημόσια διάσταση της ενέργειας αυτής. Αν και η λειτουργία αυτή έχει πλέον αποσυρθεί, ανέδειξε τους κινδύνους που προκύπτουν όταν η τεχνολογία συνδυάζεται με ασαφείς μηχανισμούς συναίνεσης.

Συνολικά, η περίπτωση της Meta AI υπογραμμίζει ότι η επιτυχία μιας εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης δεν εξαρτάται μόνο από τις τεχνικές της δυνατότητες, αλλά και από την εμπιστοσύνη των χρηστών.