Ο χρυσός γράφει ξανά ιστορία. Αυτή τη φορά όχι λόγω της ξέφρενης ανοδικής πορείας του, ούτε λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας του, με τα πάνω – κάτω που ζαλίζουν τους επενδυτές. Αλλά από το γεγονός ότι με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 (Q1 ’26) που δημοσίευσε το «The Global Markets Investor», βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική καμπή που αλλάζει τις ισορροπίες των τελευταίων 30 ετών.

Ποια είναι η είδηση για τον χρυσό;

Η μεγάλη είδηση είναι ότι ο χρυσός έχει πλέον ξεπεράσει σε αξία τα αμερικανικά ομόλογα στα παγκόσμια αποθέματα των κεντρικών τραπεζών. Έτσι η εικόνα των παγκόσμιων διαθεσίμων σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού (World Gold Council) διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Ο χρυσός αποτελεί το 24% των παγκόσμιων αποθεμάτων των κεντρικών τραπεζών, ξεπερνώντας το ποσοστό του 21% που κατέχουν αντιστοίχως τα αμερικανικά ομόλογα. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1990. Ανατρέποντας πλήρως την ακριβώς αντίθετη εικόνα που κυριαρχούσε το 2015. Όταν τα αμερικανικά ομόλογα αντιστοιχούσαν στο 33% των αποθεμάτων και ο χρυσός μόλις στο 9%. Σήμερα η αξία του χρυσού στα θησαυροφυλάκια των κεντρικών τραπεζών, αγγίζει πλέον τα $4 τρισ.

Βέβαια το αμερικανικό δολάριο με τη μορφή μετρητών, ομολόγων και καταθέσεων σε USD, εξακολουθεί να καταλαμβάνει την μερίδα του λέοντος στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών με ποσοστό περίπου 56%, με το ευρώ να ακολουθεί στο 16% και τα υπόλοιπα νομίσματα, όπως το γιουάν, το γιεν και άλλα, να καταλαμβάνουν το 18%.

Η «συμπεριφορά» του χρυσού μέσα στο 2026, απέδειξε ότι η τιμή του δεν θα καθορίζεται μόνο από μεμονωμένα γεγονότα, αλλά και από θεμελιώδεις δομικές τάσεις. Για παράδειγμα, είδαμε την τιμή του χρυσού να υποχωρεί από τα υψηλά του Ιανουαρίου του 2026, διασπώντας μάλιστα καθοδικά και το ψυχολογικό επίπεδο των $5.000 /ουγγιά, λόγω της υπερβολικής συμμετοχής και αγελαίας συμπεριφοράς των μικροεπενδυτών, η οποία ασφαλώς και δεν ήταν βιώσιμη. Είδαμε ακόμα ότι η τιμή του χρυσού δεν εκτοξεύθηκε με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά κινήθηκε ανοδικά με αργό ρυθμό.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα θα διαδραματίζει πάντα κεντρικό ρόλο στην τιμή του χρυσού. Μπορεί να μην είναι αποκλειστικά οι πόλεμοι ή οι εντάσεις, οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί για τον χρυσό. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερες είναι οι μεταβολές στις παγκόσμιες ισορροπίες ισχύος, τόσο πιο ελκυστικός θα γίνεται ο χρυσός ως στρατηγικό αποθεματικό των κεντρικών τραπεζών και ως εναλλακτικό και ανταγωνιστικό περιουσιακό στοιχείο απέναντι στα αμερικανικά ομόλογα και το αμερικανικό δολάριο.

Έτσι η σημασία του χρυσού για τις κεντρικές τράπεζες θα αυξάνεται περαιτέρω, καθώς πολλές από αυτές θα επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τα συναλλαγματικά τους διαθέσιμα και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις παραδοσιακές σκληρές νομισματικές μονάδες, σε μια προσπάθεια αποκοπής από την κυριαρχία του αμερικανικού δολαρίου. Μια κυριαρχία που έχει επιτευχθεί και εδραιωθεί τόσο στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές όσο και στα περιουσιακά αποθέματα ασφαλείας.

Δεν είναι όμως μόνο η προβολή ισχύος που κάνει τον χρυσό να λάμπει ή να θολώνει. Οι νομισματικές πολιτικές των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών παραμένουν οι καθοριστικοί παράγοντες, όχι όμως μέσω μεμονωμένων αποφάσεων για την άνοδο ή πτώση των επιτοκίων, αλλά μέσω της επίδρασής της στην αντίληψη του κινδύνου και στις συνθήκες ρευστότητας. Άλλωστε οι διακυμάνσεις του πληθωρισμού και οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες για το ύψος των επιτοκίων συνεχίζουν να ευνοούν τη ζήτηση για επενδύσεις που τείνουν να είναι σταθερές, χωρίς να αποδίδουν μερίσματα ή τόκους, όπως είναι ο χρυσός.

Όμως όπως διαπιστώνουμε παρά την πολύ συγκεκριμένη πορεία της τιμής του χρυσού που διαμορφώνεται από τα θεμελιώδη μεγέθη, τα πολιτικά σήματα και οι κανονιστικές ή ρυθμιστικές αποφάσεις είναι πιθανό να προκαλούν ισχυρότερες βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις της αγοράς χρυσού. Η περσινή συζήτηση, φημολογία αλλά και επιβολή νέου πλαισίου για τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές και τις πολιτικές κυρώσεων, δείχνει ότι ακόμα και φήμες για νέα εμπόδια μπορούν να επηρεάσουν την αγορά χρυσού, ανεξάρτητα από το αν στο τέλος επιβεβαιωθούν ή όχι.

Η τιμή του χρυσού, είναι το «διά ταύτα» ενός σύνθετου αφηγήματος με πολλά κεφάλαια, που αντανακλούν την παγκόσμια αβεβαιότητα και την ευαισθησία απέναντι σε πολιτικούς και οικονομικούς κλυδωνισμούς. Και όπως ανέφερε προ ημερών σε ειδική ανάλυση η Ελβετική Ένωση Τραπεζών, η «αλλαγή από τα δολαριακά αποθεματικά προς τον χρυσό, δεν είναι πλέον μια απλή πρόβλεψη, αλλά μια σαφής και υπαρκτή τάση».

Παρ’ όλο που η τάση είναι σαφής, έχει πολλά ενδιάμεσα συμβάντα που καθιστούν την πορεία της τιμής του χρυσού πιο σύνθετη απ’ ό,τι μπορούμε να φανταζόμαστε. Για παράδειγμα, το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούνται ισχυρές ρευστοποιήσεις φυσικού χρυσού ύψους 59 τόνων από την πλευρά της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας σε μια προσπάθεια να στηρίξει το νόμισμα της που υποτιμάται διαρκώς. Αλλά και από την πλευρά της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας σε μια προσπάθεια απόκτησης ρευστότητας. Αξιοσημείωτη είναι και η πρόσφατη κίνηση της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας, να πωλήσει 129 τόνους χρυσού που κατείχε στη θεματοφυλακή της Νέας Υόρκης και να τους επαναγοράσει μέσω ευρωπαϊκής θεματοφυλακής, αποκομίζοντας κέρδη της τάξεως των 11 δισ. ευρώ. Στέλνοντας παράλληλα και ένα μήνυμα πολιτικού χαρακτήρα προς τον Λευκό Οίκο.

Αν θέλαμε να γράψουμε τρεις λέξεις για το σενάριο της πορείας του χρυσού τα επόμενα χρόνια, θα επιλέγαμε την «αποδολαριοποίηση», την «ασφάλεια» και το «παγκόσμιο χρέος».