Γαλλία: Η κυβέρνηση αντικαθιστά τα Windows με Linux για να απεξαρτηθεί τεχνολογικά από τις ΗΠΑ

Η Γαλλία εγκαταλείπει τα Windows, καθώς σχεδιάζει να αντικαταστήσει στους υπολογιστές το λειτουργικό πρόγραμμα των Windows με το λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα Linux, για να μειώσει περαιτέρω την εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία.

Το Linux διατίθεται δωρεάν για λήψη και χρήση, με διάφορα προσαρμοσμένα λειτουργικά περιβάλλοντα, που είναι σχεδιασμένα να παρέχουν συγκεκριμένες χρήσεις και λειτουργίες.

Σε δήλωσή του, ο Γάλλος υπουργός Νταβίντ Αμιέλ δήλωσε ότι η προσπάθεια αποσκοπεί στην «ανάκτηση του ελέγχου του ψηφιακού μας πεπρωμένου» βασιζόμενος λιγότερο σε αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Ο Αμιέλ δήλωσε ότι η γαλλική κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να αποδεχτεί ότι δεν έχει τον έλεγχο των δεδομένων και της ψηφιακής υποδομής της.

Η Γαλλία δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη μετάβαση ή ποιες διανομές εξετάζει.

Αυτή είναι η τελευταία προσπάθεια της Γαλλίας να μειώσει την εξάρτησή της από τους αμερικανικούς τεχνολογικούς γίγαντες και να χρησιμοποιήσει τεχνολογία και υπηρεσίες cloud που προέρχονται από τα σύνορά της, γνωστή ως ψηφιακή κυριαρχία, μετά την αυξανόμενη αστάθεια και την απρόβλεπτη φύση της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι νομοθέτες και οι ηγέτες των κυβερνήσεων σε όλη την Ευρώπη συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο την επικείμενη απειλή που αντιμετωπίζουν στο εσωτερικό τους και την υπερβολική εξάρτησή τους από την αμερικανική τεχνολογία.

Τον Ιανουάριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την υιοθέτηση έκθεσης που έδινε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπίσει τομείς στους οποίους η ΕΕ μπορεί να μειώσει την εξάρτησή της από ξένους παρόχους.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο του 2025, ο Τραμπ έχει εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον των παγκόσμιων ηγετών - συλλαμβάνοντας απευθείας έναν και βοηθώντας στη δολοφονία ενός άλλου.

Έχει επίσης χρησιμοποιήσει ως όπλο τις κυρώσεις εναντίον των επικριτών του, στους οποίους περιλαμβάνονται δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, εμποδίζοντάς τους ουσιαστικά να συναλλάσσονται με αμερικανικές εταιρείες.

Όσοι έχουν δεχθεί κυρώσεις έχουν αναφέρει ότι οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί έχουν κλείσει και η πρόσβασή τους σε αμερικανικές τεχνολογικές υπηρεσίες έχει τερματιστεί, καθώς και ότι έχουν αποκλειστεί από οποιαδήποτε άλλη αμερικανική υπηρεσία.

Η απόφαση της Γαλλίας να εγκαταλείψει τα Windows έρχεται μήνες αφότου η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να χρησιμοποιεί το Microsoft Teams για βιντεοδιασκέψεις υπέρ του γαλλικού Visio, ενός εργαλείου που βασίζεται στο ανοιχτού κώδικα Jitsi, ένα εργαλείο κρυπτογραφημένων βιντεοσυσκέψεων από άκρο σε άκρο.

Η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να μεταφέρει την πλατφόρμα δεδομένων υγείας της σε μια νέα αξιόπιστη πλατφόρμα μέχρι το τέλος του έτους.