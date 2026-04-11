Κυνηγούν χωρίς ατζέντα την ουρά τους και τη δεύτερη θέση

Στην αρχή της εβδομάδας, ο πρωθυπουργός έβαλε στη δημόσια συζήτηση μια πρόταση που αφορά στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και την οποία ετοιμάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες να την εμπλουτίσει.

Την Τρίτη σε εκδήλωση για την οδική ασφάλεια, αναφέρθηκε στην πολυεπίπεδη προσπάθεια που καταβλήθηκε και καταβάλλεται για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Δήλωσε μάλιστα, ότι είναι προσωπικό στοίχημα του, «πόσες παραπάνω ζωές θα σώσουμε , ενώ προέτρεψε και όσους ταξιδέψουν και βγουν για να περάσουν καλά, να βοηθήσουν τους αστυνομικούς στο έργο τους, με κάποιο «ευχαριστώ» ίσως και ένα «μπράβο».

Την Τετάρτη ο Κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα νομοθέτησης και εφαρμογής των μέτρων για τα παιδιά κάτω από 15 ετών, ως προς τη χρήση των Social media. Κατηγορήθηκε από τους αμείλικτους «επόπτες» του για απόπειρα αλλαγής ατζέντας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2 και διερωτήθηκαν αρκετοί γιατί το λέει τώρα αφού θα το κάνει το 2027. Η κριτική είναι τζούφια. Οι πλατφόρμες, οι αλγόριθμοι που «θυματοτοποιούν» παιδιά και εφήβους και δεύτερον, ο εθισμός και οι παράπλευρες ζημιές απασχολούν κάθε γονιό και κάθε σπίτι, καθημερινά. Εκείνοι που στραβώνουν το μυτάκι τους, θα έπρεπε να ηγούνται της εκστρατείας και να ωθούν για πιο γρήγορα.

Η εβδομάδα του πρωθυπουργού έκλεισε με επίσκεψη στο ιστορικό Γηροκομείο Αθηνών ( σς γίνεται σπουδαίο έργο από τη διοίκηση του κ. Σπύρου Χαμακιώτη) όπου υποσχέθηκε επιτάχυνση των έργων για τις ανακαινίσεις των κτιρίων, επίλυση εργασιακών θεμάτων του προσωπικού ώστε να μπορέσει προοπτικά να παρέχει αξιοπρεπή φροντίδα σε σχεδόν 500 ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Εκείνοι που αναζητούν εναγωνίως μια θέση για ένα γονιό, ένα συγγενή ή ένα γείτονα σε ανάγκη μπορούν να αξιολογήσουν την αξία μιας τέτοιας προοπτικής.

Τι έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ίδιο διάστημα; Ασχολήθηκαν και «μάλωσαν» τη συγγραφέα Σώτη Τριανταφύλλου, γιατί θυμάται το ΠΑΣΟΚ της δόξης του, έβγαλαν πέντε (5) ανακοινώσεις για να απαντήσουν σε αναρτήσεις και λεγόμενα του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη για τα ρουσφέτια, εξέδωσαν δύο (2) ανακοινώσεις για το πτυχίο του κυρίου Μ. Λαζαρίδη, μια ανακοίνωση για τις υποκλοπές, κυκλοφόρησαν ένα βίντεο TikTok Ανδρουλάκη για το Πασχαλιάτικο τραπέζι και την ακρίβεια, ενώ κατατέθηκε και η πρώτη ερώτηση από τον κ. Γιαννακούρα που κατέλαβε τη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Ζήτησαν επίσης εκλογές πολλές φορές. Για το ασυμβίβαστο που πρότεινε ο Μητσοτάκης ελπίζουν και λένε ότι θα πάει στον κουβά μη τυχόν και χρειαστεί να πάρουν σοβαρή θέση. Για τα παιδιά και τα social media, θα σκεφτούν σουβλίζοντας τον οβελία, πως θα πρέπει να αντιδράσουν καθώς ούτε ανακοίνωση για τους τύπους δεν έβγαλαν.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, που ψάχνει να βρει να πει τα χειρότερα για την κυβέρνηση με αναντίστοιχο ύφος, διατύπωσε από την κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης το αίτημα «να φύγουν σήμερα». Η ατζέντα στην Κουμουνδούρου πάντως έχει ένα όνομα και ένα θέμα. Τσίπρας, έρχεται και τι φέρνει και τι παίρνει. Η κοινωνία και τα προβλήματα της, πρέπει να περιμένουν για να ξαναπιάσει η ριζοσπαστική Αριστερά τα πεζούλια του Βελουχιώτη που υμνεί ο Αλέξης Τσίπρας.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου σε στιγμές τοξικής εξαλλοσύνης επιτέθηκε, εντός φιλικού γηπέδου (Open) στο δημοσιογράφο Νίκο Στραβελάκη, έκανε μύλο τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με απειλητικά SMS σε όσους αρνήθηκαν να της δοθεί αίθουσα προκειμένου μαζί με τον πατέρα της να μιλήσουν για τα Τέμπη. Ως γκεστ στη συνέντευξη είχε προβλεφθεί ο Πάνο Ρούτσι. Κι όλα αυτά ανήμερα των γενεθλίων του σκοτωμένου παιδιού του. Για τον προφανή και αδιανόητο διαγωνισμό με τη Μαρία Καρυστιανού – η οποία ανήμερα των γενεθλίων της κόρης της, επισημοποίησε την πολιτική της καριέρα - έχουν χαθεί εντελώς τα λόγια.

Ο επίσης αρχηγός κόμματος, Γιάνης Βαρουφάκης μοιράστηκε μαζί μας, πόσο μεγάλο ίνδαλμα είναι στη Ρωσία. Επισκέφθηκε τη Μόσχα για το ετήσιο συνέδριο των BRICS+ και ανέβασε στα social media το χορό του σε ντίσκο υπό τους ήχους techno τραγουδιού που γράφτηκε για εκείνον!

Ο αρχηγός Κυριάκος Βελόπουλος - που ίσως και να ένιωσε ένα μικρό τσίμπημα ζήλιας για τον Βαρουφάκη- αυτή την εβδομάδα επικρότησε την λειτουργία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Χωρίς αναφορά σε ονόματα, για να μην παρεξηγηθούν μεταξύ τους η Λάουρα και η Πόπη. Κατήγγειλε ότι η ΝΔ μυρίζει πτωμαϊλα και προέτρεψε τους υποκριτές πολιτικούς να μην πάνε στις εκκλησίες, διακηρύσσοντας αμφίσημα πως « Μόνο με την Ελληνική Λύση θα επανέλθει η κανονικότητα»!

Η παράθεση απλώς και μόνον της «ατζέντας» του κάθε αρχηγού, διευκολύνει την εμπέδωση μιας αδήριτης πραγματικότητας. Ο Μητσοτάκης επί πραγματικών αναγκών και προβλημάτων συνομιλεί με την κοινωνία. Σε μήκος κύματος με το οποίο αδυνατεί να συντονιστεί η αντιπολίτευση, η οποία αναλώνεται στη μάχη του δευτερότριτου και με ατζέντα ποιος θα χτυπήσει πιο σκληρά την κυβέρνηση.