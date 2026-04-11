Ο εργοδότης του 2026 δεν επιλέγει πια βιογραφικά

Η αγορά εργασίας του 2026 δεν στηρίζεται στο «τέλειο» βιογραφικό, αλλά στο γεγονός ότι ο κατάλληλος υποψήφιος μπορεί να μαθαίνει γρήγορα, να επαναπροσδιορίζει τη δουλειά του και να παράγει περισσότερο αποτέλεσμα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Το μήνυμα των πιο ισχυρών εταιρειών του κλάδου είναι καθαρό: οι εργοδότες δεν ψάχνουν πια απλώς ανθρώπους με καλές σπουδές και «σωστές» προηγούμενες θέσεις. Ψάχνουν ανθρώπους που να έχουν ήδη μετακινηθεί νοητικά στην εποχή της AI.

Για δεκαετίες, το CV λειτουργούσε σαν μηχανισμός επιλογής και εμπιστοσύνης.

Έδειχνε ποιος είσαι, την εργασιακή σου πορεία σου/διαδρομή, ποια ιδρύματα ή εταιρείες σε «σφράγισαν» και κατ΄ επέκταση σε εξέλιξαν. Σήμερα, όμως, ο στόχος των επιχειρήσεων είναι άλλος: δεν θέλουν να μάθουν μόνο τι έκανες χθες, αλλά πόσο γρήγορα θα μετασχηματίσεις τον εαυτό σου αύριο. Όταν το LinkedIn εκτιμά ότι έως το 2030 θα έχει αλλάξει το 70% των δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες δουλειές, και το World Economic Forum μιλά για ανατροπή στο 22% των θέσεων εργασίας έως το τέλος της δεκαετίας, το «τέλειο» βιογραφικό αρχίζει να μοιάζει περισσότερο με αποτύπωμα του παρελθόντος παρά με εγγύηση του μέλλοντος.

Η πιο ωμή εκδοχή αυτής της αλλαγής ήρθε από τον Tobi Lütke της Shopify. Το μήνυμά του δεν ήταν ούτε αμυντικό ούτε θεωρητικό. Ήταν διοικητικό δόγμα, η χρήση AI αποτελεί πλέον βασική προσδοκία μέσα στον εργασιακό χώρο, ενώ πριν μια ομάδα αναζητήσει ανθρώπινους πόρους, πρέπει πρώτα να αποδείξει γιατί δεν μπορεί να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα με τη βοήθεια του AI. Η Shopify δεν αναφέρει πια «καλό θα ήταν να μάθετε AI». Λέει ουσιαστικά ότι, χωρίς τέτοιο αντανακλαστικό, ο εργαζόμενος μένει πίσω από το νέο λειτουργικό πρότυπο της επιχείρησης.

Εξίσου αποκαλυπτική είναι η περίπτωση της Duolingo. Ο Luis von Ahn ανακοίνωσε ότι η εταιρεία γίνεται “AI-first”, ότι η χρήση AI θα μετρά στις προσλήψεις και στις αξιολογήσεις απόδοσης των εργαζομένων, καθώς και ότι κάθε καινούργιο headcount θα εγκρίνεται μόνο όταν μια ομάδα δεν μπορεί να αυτοματοποιήσει περισσότερο τη δουλειά της.

Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια η Microsoft, στο Work Trend Index του 2025, καταγράφει μια αγορά που ήδη προσαρμόζεται σε αυτό το μοντέλο, το 78% των ηγετών δηλώνει ότι εξετάζει προσλήψεις για AI-specific ρόλους, ποσοστό που ανεβαίνει στο 95% στις λεγόμενες Frontier Firms, ενώ σχεδόν οι μισοί θεωρούν κορυφαία προτεραιότητα την αναβάθμιση δεξιοτήτων του υπάρχοντος προσωπικού.

Παράλληλα, η εταιρεία μιλά ανοιχτά για εργαζόμενους που θα λειτουργούν ως “agent bosses”, δηλαδή άνθρωποι που χτίζουν, αναθέτουν και επιβλέπουν ψηφιακούς συνεργάτες. Η νέα γραμμή διαχωρισμού στην αγορά δεν είναι μόνο ανάμεσα σε senior και junior, αλλά ανάμεσα σε όσους μπορούν να διοικούν ένα πολλαπλασιασμένο από AI workflow και σε όσους παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ένα παλαιότερο, καθαρά χειρωνακτικό μοντέλο γνώσης.

Ο Jensen Huang της Nvidia δίνει στην ίδια συζήτηση μια πιο ανθρώπινη διάσταση και γι’ αυτό τα παραδείγματά του είναι ίσως τα πιο ισχυρά. Λέει ότι το ερώτημα δεν είναι αν η AI «κάνει» ένα task, αλλά ποιος είναι ο σκοπός της δουλειάς. Στους ακτινολόγους, για παράδειγμα, η AI επιταχύνει δραστικά την ανάγνωση απεικονίσεων, αλλά αυτό δεν εξαφανίζει τον ρόλο τους· αντιθέτως, τους επιτρέπει να βλέπουν περισσότερους ασθενείς και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην ιατρική κρίση και στην επαφή με τον άνθρωπο.

Το ίδιο και στη νοσηλευτική: όταν η τεκμηρίωση και το charting αυτοματοποιούνται, ο νοσηλευτής δεν γίνεται περιττός, γίνεται πιο πολύτιμος, γιατί επιστρέφει στο πραγματικό του έργο τον ασθενή. Είναι μια κρίσιμη υπενθύμιση ότι η AI χτυπά πρώτα τις εργασίες, όχι πάντα το νόημα του επαγγέλματος. Και οι εργοδότες αναζητούν όλο και περισσότερο εκείνους που μπορούν να διακρίνουν αυτή τη διαφορά.

Από την άλλη πλευρά, ο Alex Karp της Palantir σπρώχνει τη συζήτηση στα άκρα ίσως προκλητικά, αλλά γι’ αυτό και αποκαλυπτικά. Υποστήριξε ότι δύο κατηγορίες ανθρώπων έχουν πιο καθαρό μέλλον στην εποχή της AI σε αυτούς που έχουν πρακτική, τεχνική ή επαγγελματική εξειδίκευση και σε όσους σκέφτονται με μη τυπικό τρόπο, δηλαδή οι νευροδιαφορετικοί ή γενικότερα οι αντισυμβατικοί.

Το σκληρό πυρήνα του επιχειρήματός του δεν πρέπει να αγνοήσει κανείς: δεξιότητες που επί χρόνια θεωρούνταν ασφαλείς «χαμηλού επιπέδου» κωδικοποίηση, τυποποιημένη νομική δουλειά, βασική ανάγνωση και συγγραφή χάνουν την παλιά τους αξία, ενώ ανεβαίνουν η πρωτοτυπία, η κατασκευαστική σκέψη, η τεχνική ακρίβεια και η ικανότητα να βλέπει κανείς κάτι που δεν χωράει σε manual. Είναι μια βίαιη υπενθύμιση ότι η αγορά ανταμείβει όλο και λιγότερο τη συμμόρφωση και όλο και περισσότερο την ιδιομορφία που παράγει αξία.

Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι αυτή η μετατόπιση δεν είναι μια σειρά από αποσπασματικές δηλώσεις ισχυρών CEOs. Σύμφωνα με το Anthropic Economic Index του 2026, περίπου το 49% των επαγγελμάτων έχει ήδη δει AI να εκτελεί τουλάχιστον το ένα τέταρτο των καθηκόντων τους, ενώ η χρήση δεν περιορίζεται πια μόνο στα πολύ ακριβοπληρωμένα γνωσιακά επαγγέλματα. Η κωδικοποίηση του παραμένει το πιο συχνό use case της ΑΙ, αλλά η υιοθέτησή του απλώνεται. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά εργασίας δεν κινείται προς μια καθαρή αντικατάσταση ανθρώπων από μηχανές. Κινείται προς μια νέα τιμολόγηση της χρησιμότητας κάθε ανθρώπου μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η μηχανή είναι ήδη παρούσα.

Άρα, τι ζητούν πραγματικά οι εργοδότες; Όχι απλώς πιστοποιήσεις AI. Ούτε υποψηφίους που έμαθαν να γράφουν δύο prompts για να διακοσμήσουν το προφίλ τους στο LinkedIn. Ζητούν πέντε πράγματα ταυτόχρονα: πρώτον, ενστικτώδη χρήση AI όπου αυτή δημιουργεί μόχλευση δεύτερον, κρίση για το πότε η AI βοηθά και πότε παραπλανά· τρίτον, ταχύτητα μάθησης τέταρτον, βάθος σε έναν τομέα που δεν αντικαθίσταται εύκολα από γενικά εργαλεία και πέμπτον, ανθρώπινες δεξιότητες που όχι μόνο δεν εξαφανίζονται, αλλά γίνονται ακριβότερες από ό,τι η ανάλυση, η συνεργασία, η ανθεκτικότητα και η δημιουργική σκέψη. Αυτό ακριβώς δείχνουν τόσο τα στοιχεία του WEF όσο και τα στοιχεία του LinkedIn για την επερχόμενη μεταβολή δεξιοτήτων.

Το μεγάλο λάθος πολλών επαγγελματιών είναι ότι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την AI σαν πρόσθετο εργαλείο. Κάτι σαν καλύτερο Excel, λίγο πιο γρήγορο search, λίγο πιο βολικό draft. Οι ισχυρότεροι παίκτες της αγοράς, όμως, τη βλέπουν ήδη ως φίλτρο επιλογής προσωπικού, ως νέο οργανωτικό σκελετό και ως κριτήριο εξέλιξης. Ο εργαζόμενος που περιμένει να του πει ο προϊστάμενος «χρησιμοποίησε AI» έχει ήδη μείνει πίσω από εκείνον που ανοίγει πρώτα το εργαλείο και μετά τη σύσκεψη.

Το βιογραφικό, λοιπόν, δεν πεθαίνει. Υποβιβάζεται. Παραμένει χρήσιμο ως απόδειξη εμπειρίας, αλλά όχι ως τελική απόδειξη αξίας. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ο εργοδότης θέλει κάτι δυσκολότερο να μετρηθεί, θέλει να δει αν ο άνθρωπος απέναντί του μπορεί να ξαναγίνει χρήσιμος πολλές φορές μέσα στην ίδια του την καριέρα. Το πραγματικό premium δεν είναι πια η τέλεια αφήγηση του παρελθόντος. Είναι η ικανότητα να αναβαθμίζεις τον εαυτό σου πριν σε αναγκάσει η αγορά. Και αυτό δεν χωρά ολόκληρο σε μία σελίδα CV.

* Ο Δημήτρης Πάφρας είναι Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η Κατερίνα Φιλοσοφοπούλου είναι MA, Assoc CIPD, Talent Resourcing & Organisational Development. Ο Θοδωρής Αντωνίου είναι CEO, HQ Intelligence.