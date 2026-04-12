Μικρομεγαλισμοί

Όσο κι αν η περίεργη πρακτική της ευρωπαϊκής εισαγγελίας να στέλνει δικογραφίες στη Βουλή κατά δόσεις, προκαλεί προβληματισμό, όσο κι αν είναι φανερό ότι κάποιες δικογραφίες γράφτηκαν στο πόδι και δεν στέκονται σε δικαστήριο ούτε με υποστυλώματα, για το ότι η κυβερνητική παράταξη περνάει δύσκολες στιγμές με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία.

Παραιτήθηκαν ήδη δυο υπουργοί, ένας υφυπουργός, ο γραμματέας του κόμματος και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. ενώ αίρονται και οι ασυλίες αρκετών βουλευτών.



Το να καμώνεται κανείς πως δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι μάλλον μια επικίνδυνη αυταπάτη όταν μάλιστα λέγεται πως θα πρέπει να αναμένονται και μερικές νέες δικογραφίες που κανείς δεν ξέρει πώς θα καταλήξουν. Η κυβέρνηση βάλλεται πανταχόθεν και εμφανίζεται απολογούμενη τη στιγμή που μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία για τις εκλογές.

Από την άλλη μεριά, στο ΠΑΣΟΚ τσίμπησαν μισή μονάδα στις δημοσκοπήσεις και συμπεριφέρονται τώρα λες και κέρδισαν ήδη τις εκλογές. Μόνο κοστούμια δεν έραψαν και μόνο υπουργεία δεν μοίρασαν ακόμα, όταν μέχρι προχθές τρώγονταν μεταξύ τους για κάτι βελόνες που δεν κουνιούνται και για κάτι διευρύνσεις που έγιναν φύρδην -μίγδην όπως έλεγε κι ο Δούκας. Και αφήνουμε κατά μέρος τις αναταράξεις με την πρόσφατη διαγραφή και αποχώρηση Κωνσταντινόπουλου, τον αποκλεισμό από το συνέδριο του Σαουλίδη, τον εξοβελισμό από τα ψηφοδέλτια του Καστανίδη με τη μάλλον φωτογραφική διάταξη που ψήφισαν για περιορισμό στις βουλευτικές θητείες.

Ρωτήθηκε πρόσφατα σε εκπομπή ο Σκανδαλίδης, με ποιόν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ αν κερδίσει τις εκλογές.

Και απάντησε : “ας γίνουν πρώτα εκλογές και θα κάνουμε μετα προγραμματικές συμφωνίες με όσους συμφωνούν μαζι μας…”

Η συλλογιστική είναι από προβληματική έως και επικίνδυνη.

Από πού ακριβώς αντλεί ο Σκανδαλίδης τη βεβαιότητα οτι ο Τσίπρας πχ ή ο Φάμελλος ή ο Χαρίτσης θα κάνουν ουρά για να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ δηλώνοντας υποταγή στα κελεύσματα του Ανδρουλάκη;

Και πώς είναι σίγουροι εκεί στο ΠΑΣΟΚ οτι έχουν καπαρώσει ήδη την πρώτη θέση όταν με ένα κόμμα Τσίπρα παίζει να είναι ακόμα και τρίτοι;

Και τί θα συμβεί αν οι περίφημες συζητήσεις για προγραμματικές συμφωνίες τραβήξουν σε μάκρος, δεν καταλήξουν και γίνει στο μεταξύ καμμιά στραβή στο Αιγαίο και καμμιά μπούκα σε κανένα νησί από τους απέναντι ; Τί ακριβώς θα πουν τότε στον Ερντογάν ;

“Ταγίπ περίμενε λίγο παλληκάρι μου γιατί εμείς ακόμα συζητάμε με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις” ;

Γιατί κάπως έτσι χάθηκαν τότε και τα Ίμια με τον Παπανδρέου άρρωστο στο Ωνάσειο και τους δελφίνους να μάχονται λυσσασμένα για τη διαδοχή.

Με ένα τεράστιο κενό εξουσίας αλλά και με ένα κράτος διαλυμένο, έναν αρχηγό ΓΕΕΘΑ που ήταν κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και τον ανακάλεσαν απο την αποστρατεία και με έναν αρχηγό της ΕΥΠ που αντί να τον καλούν στις κρίσιμες συσκέψεις, τον είχαν και περίμενε απ’ έξω σ’ έναν καναπέ.

Και επειδή ακριβώς κι εμείς δεν ζούσαμε σε άλλη χώρα και τα θυμόμαστε πολύ καλά, καλό θα ήταν στο ΠΑΣΟΚ ν’ αφήσουν κατά μέρος τους μικρομεγαλισμούς και να σοβαρευτούν. Αν κερδίσουν τις εκλογές και κυβερνήσουν κάποτε, με γεια τους και χαρά τους. Αλλά να μην ξεχνούν ότι προς το παρόν είναι στο 12-13%. Και με τέτοια ποσοστά δεν βγαίνεις ούτε διαχειριστής σε πολυκατοικία.



