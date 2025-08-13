Η Google «ρίχνει» 9 δισ. δολάρια στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Google ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα επενδύσει επιπλέον 9 δισεκατομμύρια δολάρια στην Οκλαχόμα τα επόμενα δύο χρόνια για την επέκταση της υποδομής cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εταιρεία θα κατασκευάσει ένα νέο κέντρο δεδομένων στο Στίλγουότερ και θα επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της στο Πράιορ, με στόχο την ενίσχυση της τεχνητής νοημοσύνης και της χωρητικότητας cloud στις ΗΠΑ, παράλληλα με προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού.

Το σχέδιο υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας για την εξασφάλιση χώρων και ταλέντων, εν μέσω της εντεινόμενης ζήτησης για υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης και cloud computing.