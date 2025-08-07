Πολλές μελέτες δείχνουν ότι η στροφή προς τις δυνατότητες αναζήτησης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και η χρήση AI chatbots μειώνουν δραματικά την επισκεψιμότητα ιστοσελίδων.

Παρόλα αυτά, η Google την Τετάρτη το αρνήθηκε, τουλάχιστον σε συνολικό επίπεδο. Ο τεχνολογικός κολοσσός υποστηρίζει ότι ο συνολικός όγκος οργανικών κλικ από τη μηχανή αναζήτησης προς ιστοσελίδες παραμένει «σχετικά σταθερός» σε ετήσια βάση και ότι η μέση «ποιότητα κλικ» έχει ελαφρώς αυξηθεί, αναφέρει το TechCrunch.

«Αυτά τα δεδομένα έρχονται σε αντίθεση με αναφορές τρίτων που λανθασμένα υποστηρίζουν δραματικές πτώσεις στην επισκεψιμότητα — συχνά βασισμένες σε προβληματικές μεθοδολογίες, μεμονωμένα παραδείγματα ή μεταβολές που προηγήθηκαν της ενσωμάτωσης των AI λειτουργιών στην Αναζήτηση», γράφει η Λιζ Ρέιντ, αντιπρόεδρος της Google και επικεφαλής της Αναζήτησης, σε νέο blog post.

Αν και η Google δεν έχει δώσει συγκεκριμένα δεδομένα για να υποστηρίξει τα συμπεράσματά της, ακόμη κι αν θεωρήσουμε ότι είναι αληθινά, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως το AI δεν έχει αντίκτυπο.

Ακόμη και η ίδια η Google το αναγνωρίζει, με τη Ρέιντ να σημειώνει πως «οι τάσεις των χρηστών μεταφέρουν την επισκεψιμότητα σε διαφορετικούς ιστότοπους, με αποτέλεσμα τη μείωση για κάποιους και την αύξηση για άλλους».

Η λέξη «κάποιους» εδώ σηκώνει πολύ βάρος, καθώς η Google δεν παρέχει δεδομένα για το πόσοι ιστότοποι κερδίζουν ή χάνουν. Την ίδια στιγμή, πλατφόρμες όπως το ChatGPT έχουν δει την επισκεψιμότητά τους να αυξάνεται, κάτι που δεν αναιρεί ότι οι online εκδότες μπορεί να υποφέρουν. Η Google έχει αναδιαμορφώσει τη μηχανή αναζήτησής της ώστε να απαντά απευθείας σε ερωτήσεις, πλέον με τα «AI Overviews» — περιλήψεις με Τεχνητή Νοημοσύνη που εμφανίζονται στην κορυφή των αποτελεσμάτων — και δίνει τη δυνατότητα συνομιλίας με AI chatbot για ορισμένα ερωτήματα.

Η Google ωστόσο αρνείται ότι αυτό αλλάζει δραστικά το τοπίο της αναζήτησης. Υποστηρίζει πως οι χρήστες απλώς επιλέγουν άλλες πλατφόρμες για να ξεκινήσουν την αναζήτησή τους. Η Ρέιντ εξηγεί: «Οι άνθρωποι αναζητούν και κάνουν κλικ σε ιστοσελίδες με φόρουμ, βίντεο, podcast και αυθεντικές φωνές».

Ωστόσο, το Google.com δεν φαίνεται να είναι το πρώτο βήμα για τους χρήστες στο διαδίκτυο πλέον. Από το 2022, στέλεχος της Google είχε παραδεχτεί πως πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram απειλούν βασικά προϊόντα της, όπως η Αναζήτηση και οι Χάρτες.

«Σε μελέτες μας, σχεδόν το 40% των νέων, όταν ψάχνουν πού να φάνε μεσημεριανό, δεν πάνε ούτε στην Google Maps ούτε στην Αναζήτηση», είχε πει ο Prabhakar Raghavan, τότε επικεφαλής του τομέα Γνώσης και Πληροφορίας της Google (σήμερα επικεφαλής τεχνολογίας). «Πάνε στο TikTok ή το Instagram», είχε σημειώσει.

Η Google επίσης ανησυχούσε εδώ και καιρό ότι η Amazon είχε γίνει το πρώτο πλαίσιο αναζήτησης για online αγορές, και το Reddit για αναζητήσεις θεμάτων ενδιαφέροντος. Με τα χρόνια, έχει προσπαθήσει να εμπλουτίσει το Google Shopping με λειτουργίες όπως καθολικά καλάθια, έλεγχο αποθέματος τοπικά, εύρεση προσφορών, αγορές μέσω εικόνων κ.ά., κάνοντας τις λίστες προϊόντων δωρεάν το 2020.

Καθώς οι χρήστες εξέφραζαν δυσαρέσκεια για τη φθίνουσα ποιότητα της Αναζήτησης, η Google παρατηρούσε τόσο μεγάλη ζήτηση για περιεχόμενο από το Reddit, που πρόσθεσε τελικά φίλτρο «Reddit» (το οποίο σήμερα ονομάζεται «φόρουμ»).

Ίσως λοιπόν να υπάρχει κάποια δόση αλήθειας στις αρνήσεις της Google — δεν είναι μόνο η Τεχνητή Νοημοσύνη που σκοτώνει την αναζήτηση. Η αναζήτηση ήδη φθίνει. Η νέα ανάρτηση στο blog της Google επιχειρεί επίσης να αλλάξει τον ορισμό της επιτυχίας: αντί να μετρούνται τα απλά κλικ, να μετριέται η «ποιότητα των κλικ».

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η μέση ποιότητα έχει αυξηθεί και ότι πλέον στέλνει «λίγο περισσότερα ποιοτικά κλικ» σε ιστότοπους σε σχέση με πέρυσι. (Η Google εξηγεί ότι «ποιοτικό κλικ» είναι εκείνο όπου ο χρήστης δεν επιστρέφει αμέσως, αλλά μένει και διαβάζει.) Δεν διευκρινίζει όμως πόση είναι αυτή η αύξηση. Υποστηρίζει επίσης ότι όταν κάποιος κάνει κλικ σε σύνδεσμο εντός μιας απάντησης AI, είναι πιο πιθανό να διαβάσει περισσότερο — άρα το κλικ έχει μεγαλύτερη αξία.

Επιπλέον, παρουσιάζει την AI ως ευκαιρία για τους εκδότες, σημειώνοντας ότι οι AI Overviews εμφανίζουν «περισσότερους συνδέσμους από πριν» και άρα προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για κλικ.

Όμως, σύμφωνα με αναφορές, οι AI λειτουργίες δεν καλύπτουν την απώλεια των κλικ. Έρευνα της Similarweb έδειξε ότι το ποσοστό των αναζητήσεων ειδήσεων που δεν καταλήγουν σε κλικ σε site έχει αυξηθεί από 56% τον Μάιο του 2024 (όταν ξεκίνησαν τα AI Overviews) σε 69% τον Μάιο του 2025.

Η Google φαίνεται να το γνωρίζει αυτό, γι’ αυτό και πρόσφατα παρουσίασε ένα νέο προϊόν για εκδότες που τους βοηθά να αποκομίσουν έσοδα με άλλους τρόπους πέρα από τη διαφήμιση — όπως μικροπληρωμές ή εγγραφές σε ενημερωτικά δελτία.

Το γεγονός ότι η Google προσπαθεί τώρα τόσο έντονα να πείσει πως «η AI δεν σκοτώνει την επισκεψιμότητα» μόνο εντείνει την αίσθηση πως η κατάσταση είναι πιο σοβαρή απ’ όσο παραδέχεται. Είναι σαν να λέει στους εκδότες να αγνοήσουν όσα δείχνουν τα μάτια τους — και τα γραφήματα των analytics — και να αρκεστούν στη δήλωση πως η Google εξακολουθεί να στέλνει «δισεκατομμύρια κλικ σε ιστοσελίδες καθημερινά».