Η Γαλλία δικαίωσε τη Microsoft σε διαμάχη με την Qwant για τα αποτελέσματα αναζήτησης

Η γαλλική αρχή ανταγωνισμού απέρριψε την Πέμπτη μια καταγγελία που είχε υποβάλει η Qwant κατά της Microsoft, η οποία κατηγορούσε την αμερικανική εταιρεία για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της.

Η Autorite de la Concurrence, δήλωσε ότι η Qwant δεν κατάφερε να προσκομίσει αρκετά πειστικά στοιχεία για να στηρίξει τους ισχυρισμούς της και αρνήθηκε επίσης να εφαρμόσει τα προσωρινά μέτρα κατά της Microsoft που είχε ζητήσει η Qwant.

Η Qwant, η οποία ιστορικά βασιζόταν στην πλατφόρμα Bing της Microsoft για την παροχή αποτελεσμάτων αναζήτησης και ειδήσεων, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι αναμενόταν η απόρριψη της καταγγελίας της και ότι θα την προσφύγει στο δικαστήριο ή θα την υποβάλει σε άλλες αρχές.

Η αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας χαιρέτισε την απόφαση. «Συμφωνούμε με την απόφαση και παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών αναζήτησης και στην προώθηση της καινοτομίας για τους καταναλωτές και τους συνεργάτες μας στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε εκπρόσωπος της Microsoft.

Η Qwant είχε ισχυριστεί ότι η Microsoft επέβαλε περιορισμούς αποκλειστικότητας στην Qwant στα αποτελέσματα αναζήτησης και στη διαφήμιση αναζήτησης, εμποδίζοντας την τελευταία να αναπτύξει τη δική της μηχανή αναζήτησης και τη δική της Τεχνητή Νοημοσύνη. Η γαλλική εταιρεία ισχυρίστηκε επίσης ότι η Microsoft ευνοούσε τον εαυτό της στην κατανομή της διαφήμισης αναζήτησης.

Η Microsoft είναι σημαντικός παίκτης στον τομέα της συνένωσης μηχανών αναζήτησης, όπου παρέχει αποτελέσματα αναζήτησης σε μικρότερους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές εκτός της Qwant, όπως οι Ecosia, DuckDuckGo και Lilo.