Η εποχή του ενιαίου λογισμικού φτάνει στο τέλος της. Σήμερα οι άνθρωποι προσαρμόζουν κάθε ψηφιακό τους χώρο, από τις αρχικές οθόνες των smartphone μέχρι τα περιβάλλοντα εργασίας προγραμματιστών και δημιουργικών ομάδων, για να ταιριάζουν στις ανάγκες και τις ρουτίνες τους.

Παρ’ όλα αυτά, το πρόγραμμα περιήγησης παραμένει σχεδόν αμετάβλητο εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ψηφιακής μας ζωής, αλλά η διεπαφή του είναι στατική: μια άκαμπτη γραμμή καρτελών, όπου οι καρτέλες συμπιέζονται σε δυσανάγνωστα εικονίδια, χωρίς ιεραρχία ή προσαρμοστικότητα.

Έτσι, CEO, δημιουργικοί διευθυντές και φοιτητές χρησιμοποιούν το ίδιο εργαλείο για πολύ διαφορετικές ανάγκες, προσπαθώντας να εκτελέσουν πολύπλοκες ροές εργασίας του 2025 σε υποδομή του 2008.

Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική «μόνο για ανάγνωση» ήταν κατάλληλη για τον ιστό των αρχών της δεκαετίας του 2000, όταν οι χρήστες επισκέπτονταν στατικές σελίδες μόνο για ανάγνωση. Σήμερα, το διαδίκτυο αποτελείται από δυναμικές εφαρμογές και εργαλεία SaaS, όπως Slack, Notion, Salesforce και Figma, που απαιτούν ξεχωριστούς χώρους και συντονισμό. Η επιβολή αυτών των εργαλείων σε μια γραμμική λωρίδα καρτελών αφαιρεί το πλαίσιο που βοηθά στην εναλλαγή μεταξύ εστιασμένης εργασίας και επικοινωνίας.

Έρευνες δείχνουν ότι η μέση διάρκεια προσοχής σε μια οθόνη έχει πέσει στα 47 δευτερόλεπτα, ενώ οι χρήστες διασπώνται συνεχώς λόγω του χάους των εργαλείων τους. Το λογισμικό πρέπει να μεταβεί σε φιλοσοφία «πρόσβασης εγγραφής», όπου ο χρήστης υπαγορεύει την αρχιτεκτονική της διεπαφής.

Τα προσαρμόσιμα προγράμματα περιήγησης, όπως το Shift, εισάγουν αρθρωτές διεπαφές. Ο χρήστης μπορεί να μετακινεί στοιχεία, να ομαδοποιεί εφαρμογές και να δημιουργεί διαφορετικούς «Χώρους» για συγκεκριμένες ροές εργασίας, όπως έρευνα ή επικοινωνία με πελάτες.

Ένας ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να διαχωρίσει την αλληλογραφία από τα δημιουργικά έργα, ενώ ένας προγραμματιστής μπορεί να περιορίσει τη διεπαφή στα απολύτως απαραίτητα. Η δυνατότητα προσαρμογής μειώνει το γνωστικό φορτίο, ελαττώνει την υπερφόρτωση καρτελών και αυξάνει την ταχύτητα εναλλαγής εργασιών.

Το τέλειο πρόγραμμα περιήγησης δεν υπάρχει για όλους. Το προσαρμόσιμο πρόγραμμα περιήγησης επιτρέπει στον κάθε χρήστη να δημιουργεί τον δικό του χώρο εργασίας, προσωπικό, αρθρωτό και λειτουργικό, μετατρέποντας το πρόγραμμα περιήγησης από παθητικό εργαλείο σε ενεργό συνεργάτη.

Το μέλλον του λογισμικού είναι εξατομικευμένο και ορίζεται από τον χρήστη. Το προσαρμόσιμο πρόγραμμα περιήγησης αποτελεί το πρώτο βήμα προς αυτή τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.