Η Ελλάδα στο διάστημα: Εκτοξεύτηκαν οι τρεις νανοδορυφόροι ERMIS «Made in Greece» (vid)

Ιστορική στιγμή για τη χώρα σήμερα, καθώς το μεσημέρι εκτοξεύτηκαν σε τροχιά ύψους 500 χλμ οι τρεις νανοδορυφόροι ERMIS «Made in Greece», κατασκευασμένοι από το Τμήμα Αεροδιαστημικής του ΕΚΠΑ, με τον πύραυλο Falcon-9.

Η επιτυχής εκτόξευση σηματοδοτεί την είσοδο της ελληνικής αεροδιαστημικής τεχνολογίας σε διεθνές επίπεδο και ενισχύει τη συμμετοχή της χώρας στην παγκόσμια διαστημική έρευνα.

Οι δημιουργοί του PeakSat και οι καθηγητές τους παρακολούθησαν περιχαρείς την εκτόξευση του πυραύλου, συγκεντρωμένοι σε αίθουσα του Αστεροσκοπείου του ΑΠΘ και αναμένουν πλέον την έξοδό του στην ατμόσφαιρα, την αποδέσμευση του νανοδορυφόρου από τον πύραυλο και την επικοινωνία του PeakSat, μέσω λέιζερ, από ύψος πεντακοσίων χιλιομέτρων, με το σταθμό βάσης του ΑΠΘ στο Χολομώντα.

Ο PeakSat θα εγκαταλείψει τον πύραυλο σε μια περίπου ώρα. Η άφιξή του στο σημείο επικοινωνίας με το σταθμό του Χολομώντα αναμένεται περίπου σε ένα δίωρο. Η εκτόξευση του νανοδορυφόρου είχε προγραμματιστεί για χθες, αλλά τελικά έγινε σήμερα με πλήρη επιτυχία, ένα εικοσιτετράωρο μετά τον πρώτο προγραμματισμό της.

Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ

Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ - [ERMIS Hellenic Cubesat Demonstration Mission] έχει σαν στόχο να πιστοποιήσει νέες, καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές, όπως οι επικοινωνίες 5G για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), δορυφορικές τηλεπικοινωνίες με laser και η παρατήρηση της γης με υπερφασματική κάμερα.

Αποτελεί το πρώτο μέρος του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων με προϋπολογισμό 200 εκατ. Ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης (RRF - EU Next Generation EU).

To έργο με προϋπολογισμό περίπου 4.9 εκατ. Ευρώ συντονίζει το νεοσύστατο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.aerospace.uoa.gr) και συμμετέχουν στο έργο η OQ Hellas, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Την διαστημική αποστολή ERMIS επιβλέπει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ)/European Space Agency με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύντομες πληροφορίες για την διαστημική αποστολή ERMIS: Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΡΜΗΣ κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα τρεις τεχνολογικά προηγμένοι νανοδορυφόροι (CubeSats), με έμφαση στις τηλεπικοινωνίες 5G/IoT, στην δια-δορυφορική σύνδεση (inter-satellite link) και στην υπερφασματική τηλεπισκόπηση (hyperspectral remote sensing) και θα πιστοποιηθούν για πρώτη φορά νέες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα, όπως: επικοινωνίες IoT/5G, δια-δορυφορικές συνδέσεις, επεξεργασία δεδομένων εικόνας σε τροχιά με χρήση επιταχυντών υλικού για αλγόριθμους συμπίεσης υπερφασματικών εικόνων και κωδικοποίηση οπτικού καναλιού σύμφωνα με τα διαστημικά πρότυπα CCSDS, αλγόριθμοι αυτομάτου ελέγχου για την παρατήρηση και τον έλεγχο της ακριβούς θέσης του δορυφόρου, οπτικές επικοινωνίες με laser και σύνδεση του δορυφόρου με τον οπτικό διαστημικό σταθμό εδάφους στον Χελμό, καθώς και υπερφασματική τηλεπισκόπηση με ακρίβεια 5m για διαστημικές εφαρμογές εθνικού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα έξυπνη γεωργία.