Η εκτόξευση της αποστολής Artemis II προς τη Σελήνη έχει προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα στο επαναλαμβανόμενο σχέδιο της NASA να στείλει ανθρώπους πέρα από τη χαμηλή τροχιά της Γης.

Οι διευθυντές της αποστολής δηλώνουν ότι ο πύραυλος είναι έτοιμος και, εκτός απροόπτου καιρικών συνθηκών, το πλήρωμα τεσσάρων αστροναυτών θα ξεκινήσει ένα δεκαήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη το βράδυ της Τετάρτης.

Μετά από αρκετές καθυστερήσεις, η εκτόξευση πλησιάζει στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα. Εάν όλα τα επίγεια και διαστημικά συστήματα συνεχίσουν να λειτουργούν ομαλά, μια διήμερη αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το απόγευμα.

Την Κυριακή, οι ισχυροί άνεμοι και λίγη βροχή στην παράκτια περιοχή ώθησαν τους υπεύθυνους της αποστολής να παρακολουθούν στενά τις καιρικές προβλέψεις για την ημέρα της εκτόξευσης. Εάν οι συνθήκες παραμείνουν ευνοϊκές, η εκτόξευση θα πραγματοποιηθεί στις 18:24 ET, με ενδεχόμενη καθυστέρηση έως δύο ώρες.

Ο διευθυντής προγράμματος επίγειων συστημάτων, Σον Κουίν, δήλωσε ότι οι πιθανότητες να είναι όλα έτοιμα την Τετάρτη εκτιμώνται στο 80%. Η αποστολή αποτελεί την πρώτη μετά το 1972 που θα μεταφέρει ανθρώπους σε σεληνιακό διάστημα, και ο ενθουσιασμός στο Κέντρο Κένεντι είναι ιδιαίτερα έντονος.

Ο στόχος του Artemis II είναι να δοκιμάσει το σεληνιακό σύστημα μεταφοράς της NASA, συμπεριλαμβανομένης της κάψουλας Orion, με επιβαίνοντες. Αν και δεν προβλέπεται προσσελήνωση, η αποστολή θεωρείται απαραίτητη για τις μελλοντικές πτήσεις, με προσεληνώσεις προγραμματισμένες από το 2028.

Το πλήρωμα αποτελείται από τον Καναδό Τζέρεμι Χάνσεν, τον κυβερνήτη Ριντ Γουάιζμαν, τον πιλότο Βίκτορ Γκλόβερ και την ειδικό αποστολών Κριστίνα Κοχ, που έφτασαν στη Φλόριντα πριν από το εξαήμερο παράθυρο εκτόξευσης.

Κάθε ημερομηνία εκτόξευσης συνοδεύεται από ελαφρώς διαφορετική τροχιά, με την Τετάρτη να δίνει την ευκαιρία στο πλήρωμα να σπάσει το ρεκόρ απόστασης του Apollo 13 και να παρατηρήσει την έκλειψη ηλίου από τη Σελήνη, βλέποντας το ηλιακό στέμμα. Οι τροχιές σχεδιάζονται ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ηλιακή ενέργεια για τη φόρτιση των μπαταριών.

Ο νέος διευθυντής της NASA, Τζάρεντ Ισαάκμαν, παρουσίασε επιταχυνόμενο σχέδιο για την επιστροφή στη Σελήνη και τη δημιουργία μόνιμης βάσης. Η αναπληρώτρια διευθύντρια, Lori Glaze, τόνισε ότι η ανάπτυξη του σχεδίου ενίσχυσε τις ομάδες της αποστολής.

Το πλήρωμα προετοιμάζεται για την εκτόξευση, πραγματοποιώντας πρόβες με διαστημικές στολές και φέρνοντας τις οικογένειες στην εξέδρα εκτόξευσης για να δουν τον πύραυλο. Η επικεφαλής σεληνιακής επιστήμης, Kelsey Young, συζήτησε μαζί τους τα γεωλογικά χαρακτηριστικά που θα παρατηρήσουν στην αθέατη πλευρά της Σελήνης.

Η Κριστίνα Κοχ δήλωσε ότι η αποστολή σηματοδοτεί την αρχή μιας εποχής όπου η Σελήνη θα μπορεί να θεωρείται προορισμός για όλους στη Γη.