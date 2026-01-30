Η εφαρμογή Sora της OpenAI χάνει δυναμική μετά την εντυπωσιακή κυκλοφορία της

Η εφαρμογή δημιουργίας βίντεο Sora της OpenAI, μετά την εντυπωσιακή κυκλοφορία της τον Οκτώβριο, αντιμετωπίζει πλέον σημαντικές δυσκολίες. Παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε τα 100.000 downloads την πρώτη ημέρα και έφτασε γρήγορα στην κορυφή του App Store των ΗΠΑ, η αρχική δημοσιότητα φαίνεται να εξασθενεί, με αποτέλεσμα μειώσεις τόσο στις λήψεις όσο και στις καταναλωτικές δαπάνες.

Η έκδοση iOS της εφαρμογής, υποστηριζόμενη από το μοντέλο δημιουργίας βίντεο Sora 2, είχε φτάσει το 1 εκατομμύριο λήψεις γρηγορότερα από το ChatGPT, ενώ η επιτυχία της ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή, δεδομένου ότι απαιτούσε πρόσκληση για χρήση. Ωστόσο, τις εβδομάδες μετά το λανσάρισμά της, η εφαρμογή άρχισε να χάνει έλξη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Appfigures, οι μηνιαίες λήψεις του Sora μειώθηκαν κατά 32% τον Δεκέμβριο, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 η πτώση έφτασε το 45%, με 1,2 εκατομμύρια εγκαταστάσεις. Παράλληλα, οι καταναλωτικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 32% σε μηνιαία βάση, από 540.000 δολάρια τον Δεκέμβριο σε 367.000 δολάρια τον Ιανουάριο.

Το Sora λειτουργεί όπως ένα TikTok με Τεχνητή Νοημοσύνη, επιτρέποντας στους χρήστες να δημιουργούν βίντεο μέσω προτροπών, να εντάσσουν τους εαυτούς τους ή τους φίλους τους ως χαρακτήρες και να προσθέτουν μουσική, ήχους και διαλόγους. Η εφαρμογή έχει καταγράψει συνολικά 9,6 εκατομμύρια λήψεις σε iOS και Android και καταναλωτικές δαπάνες ύψους 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων, με τις ΗΠΑ να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος.

Η πτώση της δημοτικότητας του Sora αποδίδεται σε πολλούς παράγοντες. Ο ανταγωνισμός από το Gemini της Google, και ειδικά το μοντέλο Nano Banana, αλλά και η εφαρμογή Vibes της Meta AI, έχουν αυξήσει τον ανταγωνισμό στην αγορά. Επιπλέον, η OpenAI αντιμετωπίζει δυσκολίες με την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς οι χρήστες αρχικά μπορούσαν να δημιουργούν βίντεο με δημοφιλείς χαρακτήρες, προκαλώντας αντιδράσεις από τα στούντιο του Χόλιγουντ.

Αν και η εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία με τη Disney, η οποία επιτρέπει τη χρήση χαρακτήρων της στα βίντεο, οι λήψεις και οι καταναλωτικές δαπάνες δεν έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Παρά τη μείωση των downloads και των δαπανών, η εφαρμογή εξακολουθεί να καταγράφει υψηλά νούμερα και να προσελκύει χρήστες. Ωστόσο, το μέλλον του Sora θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητά του να εισάγει νέες λειτουργίες, να επεκτείνει τις συμφωνίες πνευματικών δικαιωμάτων και να διατηρήσει το ενδιαφέρον των χρηστών σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον δημιουργίας βίντεο με Τεχνητή Νοημοσύνη.