Η ΕΕ κατηγορεί Meta και TikTok για παραβιάσεις στον νόμο των ψηφιακών υπηρεσιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε την Παρασκευή ότι η Meta και το TikTok παραβιάζουν την υποχρέωσή τους να παρέχουν στους ερευνητές επαρκή πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα σύμφωνα με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά της ευρήματα.

Η Κομισιόν ανέφερε επίσης ότι το Facebook και το Instagram της Meta δεν φαίνεται να παρέχουν έναν φιλικό προς τον χρήστη και εύκολα προσβάσιμο μηχανισμό για να μπορούν οι χρήστες να επισημαίνουν παράνομο περιεχόμενο, όπως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και τρομοκρατικό περιεχόμενο.

Η ΕΕ έχει λάβει αυστηρά μέτρα κατά των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο οποίος απαιτεί από τις μεγάλες πλατφόρμες, όπως οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης και οι μηχανές αναζήτησης, να διαθέτουν ισχυρά μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου.

«Τα προκαταρκτικά ευρήματα της Επιτροπής δείχνουν ότι το Facebook, το Instagram και το TikTok ενδέχεται να έχουν θεσπίσει επαχθείς διαδικασίες και εργαλεία για τους ερευνητές που ζητούν πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα», δήλωσε η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ σχετικά με το ζήτημα της διαφάνειας.

«Η παροχή πρόσβασης στους ερευνητές στα δεδομένα των πλατφορμών αποτελεί ουσιαστική υποχρέωση διαφάνειας βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς παρέχει δημόσιο έλεγχο του δυνητικού αντίκτυπου των πλατφορμών στη σωματική και ψυχική μας υγεία».

Όσον αφορά την παρεμπόδιση της αναφοράς παράνομου περιεχομένου από τη Meta, η Επιτροπή δήλωσε ότι η εταιρεία διαθέτει επί του παρόντος μηχανισμούς που επιβάλλουν διάφορα περιττά βήματα και πρόσθετες απαιτήσεις στους χρήστες και χρησιμοποιούν «παραπλανητικά σχέδια διεπαφής».

«Τέτοιες πρακτικές μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση και να αποθαρρύνουν. Οι μηχανισμοί της Meta για την επισήμανση και την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου ενδέχεται επομένως να είναι αναποτελεσματικοί. Σύμφωνα με τον DSA, οι μηχανισμοί «ειδοποίησης και δράσης» είναι καθοριστικοί για να μπορούν οι χρήστες της ΕΕ ... να ενημερώνουν τις διαδικτυακές πλατφόρμες ότι ορισμένο περιεχόμενο δεν συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή ή την εθνική νομοθεσία», ανέφερε.

Η Επιτροπή πρόσθεσε ότι οι εταιρείες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξετάσουν τα πορίσματά της και να λάβουν μέτρα για την αποκατάσταση των παραβάσεων, προσθέτοντας ότι τα προκαταρκτικά πορίσματα δεν προδικάζουν το αποτέλεσμα της έρευνας.

Ωστόσο, εάν τα πορίσματα της Επιτροπής επιβεβαιωθούν από τις σχετικές διαβουλεύσεις, ενδέχεται να επιβληθεί στις εταιρείες πρόστιμο που μπορεί να φθάσει το 6 % των ετήσιων παγκόσμιων πωλήσεών τους.