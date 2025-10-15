Η Douyin Pay της ByteDance ερευνάται για φερόμενη παραβίαση κανονισμών

Η Douyin Pay, η υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών της κινεζικής έκδοσης του TikTok, βρίσκεται υπό έρευνα για φερόμενη παραβίαση κανονισμών, όπως ανέφερε το κινεζικό οικονομικό μέσο Caixin σε δημοσίευμά του την Τετάρτη, το οποίο αργότερα αφαιρέθηκε από τον ιστότοπό του.

Η υπηρεσία φέρεται να άνοιξε λογαριασμούς πληρωμών για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλες οντότητες που ασχολούνται με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, μια πρακτική που θεωρείται παράνομη από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας, σύμφωνα με την Caixin, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο κανονισμός, σε ισχύ από το 2016, απαγορεύει στα μη τραπεζικά ιδρύματα πληρωμών να ανοίγουν λογαριασμούς για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες που δραστηριοποιούνται σε πιστώσεις, χρηματοδότηση, διαχείριση περιουσίας, εγγυήσεις, καταπιστεύματα ή συναλλαγές συναλλάγματος.

Η Douyin Pay ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόστιμα που φτάνουν δεκάδες εκατομμύρια γιουάν, σύμφωνα με την Caixin, επικαλούμενη ειδικό του κλάδου.

Η ByteDance λάνσαρε την Douyin Pay για να διευκολύνει τις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, ανταγωνιζόμενη άλλες κυρίαρχες επιλογές πληρωμής στην Κίνα, όπως το Alipay και το WeChat Pay.