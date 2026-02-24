Σε μια αποκάλυψη που αναμένεται να πυροδοτήσει νέο γύρο έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνου, ανώτατος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η κινεζική startup Τεχνητής Νοημοσύνης DeepSeek χρησιμοποίησε τα κορυφαία τσιπ Blackwell της Nvidia για την εκπαίδευση του επόμενου μοντέλου της.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση των αυστηρών ελέγχων εξαγωγών που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εντόπισαν τη χρήση των επεξεργαστών σε ένα γιγαντιαίο data center στην αυτόνομη περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας. Μάλιστα, εκφράζονται φόβοι ότι η DeepSeek θα επιχειρήσει να «καθαρίσει» τα τεχνικά ίχνη της χρήσης των αμερικανικών ημιαγωγών πριν από την επίσημη κυκλοφορία του μοντέλου την επόμενη εβδομάδα.

Το δίλημμα της Ουάσιγκτον

Η είδηση έχει διχάσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στις ΗΠΑ. Από τη μία πλευρά, ο «τσάρος» AI του Λευκού Οίκου, David Sacks, και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, υποστηρίζουν ότι ο πλήρης αποκλεισμός της Κίνας ωθεί εταιρείες όπως η Huawei να αναπτύξουν δικές τους, ανταγωνιστικές τεχνολογίες.

Από την άλλη, οι «σκληροπυρηνικοί» της αμερικανικής κυβέρνησης προειδοποιούν ότι αυτά τα τσιπ αποτελούν τα «κοσμήματα του στέμματος» της αμερικανικής ισχύος και η διοχέτευσή τους στην Κίνα θα μπορούσε να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Πεκίνου.

«Απόσταξη» και Λαθρεμπόριο

Πέρα από το υλικό (hardware), η DeepSeek κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τη μέθοδο της «απόσταξης» (distillation). Πρόκειται για μια τεχνική όπου νέα μοντέλα AI «εκπαιδεύονται» χρησιμοποιώντας τις απαντήσεις παλαιότερων, κορυφαίων μοντέλων από εταιρείες όπως η OpenAI και η Google, ουσιαστικά «κλέβοντας» την τεχνογνωσία τους.

Το Πεκίνο, μέσω της πρεσβείας του στην Ουάσιγκτον, αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για «πολιτικοποίηση οικονομικών και εμπορικών ζητημάτων» και κατάχρηση της έννοιας της εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, η παρουσία των Blackwell στην Κίνα αποδεικνύει ότι τα δίκτυα λαθρεμπορίου παραμένουν ενεργά, επιτρέποντας στην κινεζική AI βιομηχανία να παραμένει σε απόσταση αναπνοής από την αμερικανική πρωτοπορία.