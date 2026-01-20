Τεχνητή Νοημοσύνη

Η ByteDance, μητρική του TikTok, επιδιώκει να εδραιώσει τη θέση της στην αγορά cloud της Κίνας, μετέδωσαν την Τρίτη οι Financial Times, εν μέσω της έκρηξης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ασιατική χώρα.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η ByteDance έχει επεκτείνει ραγδαία το Volcano Engine, το εταιρικό πακέτο υπηρεσιών cloud, «χτυπώντας» τους ανταγωνιστές της σε επίπεδο τιμών τους τελευταίους μήνες.

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στους FT πως η ByteDance προωθεί σε εταιρικούς πελάτες προϊόντα που αξιοποιούν τα τεράστια αποθέματα δεδομένων και την υπολογιστική υποδομή της, όπως μέσω της δημιουργίας εξατομικευμένων agent Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιώντας τα ιδιόκτητα μοντέλα της.

Η στρατηγική αυτή ανατρέπει μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που κυριαρχείται από καιρό από τις Alibaba, Tencent και Huawei.

Το Volcano Engine έχει γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος υποδομής και λογισμικού AI στην Κίνα, μετά την Alibaba, σύμφωνα με την IDC. Η ByteDance αντιπροσώπευε σχεδόν το 13% των εσόδων από υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης στο cloud στην Κίνα, αξίας 390 εκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2025, πίσω μόνο από την Alibaba, η οποία είχε 23%.

Αν και το μερίδιό της στην συνολική αγορά cloud στην Κίνα είναι μόνο περίπου 3%, οι αναλυτές ανέφεραν ότι κερδίζει πλεονέκτημα στις υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς.

Οι προηγούμενες προσπάθειες της μητρικής του TikTok να εισέλθει στην αγορά του λογισμικού για επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων μέσω του προϊόντος Lark που μοιάζει με το Slack, δεν κατάφεραν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα.

Η στρατηγική ανάπτυξης της ByteDance στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της δυναμικής για μια πιθανή μελλοντική δημόσια προσφορά, την οποία οι επενδυτές επιδιώκουν εδώ και αρκετά χρόνια.

Η ByteDance έχει προωθήσει επιθετικά τις δυνατότητες της στον τομέα της AI μέσω του Volcano Engine.

Έχει επικεντρωθεί στην πώληση του κορυφαίου προϊόντος της, HiAgent, μέσω του οποίου δημιουργεί εξατομικευμένους agents Tεχνητής Nοημοσύνης για εταιρικούς πελάτες, σύμφωνα με υπαλλήλους και υποψήφιους πελάτες.