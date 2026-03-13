Η κινεζική μητρική του TikTok, ByteDance, «μαζεύει» υπολογιστική ισχύ με κορυφαία τσιπ Nvidia εκτός Κίνας, ανέφερε η Wall Street Journal.

Η ByteDance συνεργάζεται με την εταιρεία Aolani Cloud της Νοτιοανατολικής Ασίας για την εγκατάσταση περίπου 500 υπολογιστικών συστημάτων Nvidia Blackwell στη Μαλαισία, συνολικά περίπου 36.000 τσιπ B200, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η κατασκευή του υλικού θα κοστίσει πιθανώς πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο προσθέτει ότι η Aolani λειτουργεί επί του παρόντος με υλικό αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ByteDance σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την υπολογιστική ισχύ για έρευνα και ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης εκτός Κίνας και για να καλύψει την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για AI από τους πελάτες της, πρόσθεσε η WSJ.

Εκπρόσωπος της Aolani δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών και στοχεύει να παρέχει υπηρεσίες cloud computing σε πολλές εταιρείες σε όλη την Ασία και παγκοσμίως.

Τον περασμένο μήνα, το Reuters ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να επιτρέψουν στην ByteDance να αγοράσει τα τσιπ H200 της Nvidia, αλλά ο κατασκευαστής τσιπ δεν έχει συμφωνήσει με τους προτεινόμενους όρους για τη χρήση τους, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα.