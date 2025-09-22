Η βρετανική fintech Tide γίνεται μονόκερος με τη στήριξη της Ινδίας

Η fintech Tide, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, εισήλθε στο κλαμπ των unicorns με νέα χρηματοδότηση 120 εκατ. δολαρίων και επικεφαλής την TPG. Η νεοφυής επιχείρηση εξυπηρετεί πλέον πάνω από 1,6 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις παγκοσμίως - με περισσότερες από τις μισές από αυτές να εδρεύουν στην Ινδία, τη μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά της εταιρείας.

Ο νέος γύρος - ένας συνδυασμός πρωτογενών και δευτερογενών επενδύσεων, αν και η νεοφυής επιχείρηση αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την ακριβή κατανομή - αποτιμά την οκτάχρονη νεοσύστατη επιχείρηση στα 1,5 δισ. δολάρια. Περιλαμβάνει πωλήσεις μετοχών από υπαλλήλους, πρώιμους επενδυτές και μερικούς μειοψηφικούς επενδυτές. Η TPG υποστήριξε τον γύρο μέσω του πολυτομεακού φορέα αντίκτυπου, The Rise Fund, το οποίο έχει επενδύσει σε πάνω από 85 εταιρείες με στόχο την επίτευξη στόχων. Συμμετείχε επίσης και ο υφιστάμενος επενδυτής, η Apax Digital Funds.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των solopreneurs, αφιερώνουν σημαντικό χρόνο σε εργασίες διαχείρισης επιχειρήσεων, όπως η λογιστική, η τιμολόγηση, οι φόροι, η εξασφάλιση δανείων και η διαχείριση πληρωμών και εξόδων.

Ενώ οι παραδοσιακές τράπεζες και οι νεοφυείς επιχειρήσεις fintech προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτό το τμήμα, οι περισσότερες λύσεις δεν είναι ειδικά σχεδιασμένες για τις μοναδικές τους ανάγκες.

Η Tide στοχεύει να αλλάξει αυτό με την ενοποιημένη επιχειρηματική πλατφόρμα της, προσφέροντας προσαρμοσμένα εργαλεία όπως ενσωματώσεις λογιστικής, τιμολόγηση, επιχειρηματικά δάνεια, χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων, μισθοδοσία, κάρτες εξόδων, ακόμη και εγγραφή εταιρείας.



Η βρετανική νεοφυής επιχείρηση αναμένει να ενσωματώσει ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις στην Ινδία μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ήδη βλέπει ισχυρή ζήτηση από πόλεις βαθμίδας 3 και πέραν αυτών (αναφερόμενη σε μικρότερες, λιγότερο αστικοποιημένες πόλεις με περιορισμένη ψηφιακή και χρηματοοικονομική υποδομή), δήλωσε στο TechCrunch ο Γκουρτζόντπαλ Σινγκ, διευθύνων σύμβουλος της Tide India.