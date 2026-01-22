Η Blue Origin αναπτύσσει χιλιάδες δορυφόρους για το νέο δίκτυο επικοινωνιών «TeraWave»

Η διαστημική εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος ανακοίνωσε την Τετάρτη σχέδιο για την ανάπτυξη 5.408 δορυφόρων, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου δικτύου επικοινωνιών που θα εξυπηρετεί κέντρα δεδομένων, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, εισερχόμενη σε μια αγορά που σήμερα κυριαρχείται από τη SpaceX του Ίλον Μασκ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εκτοξεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το τελευταίο τρίμηνο του 2027. Το δίκτυο έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει «ταχύτητες δεδομένων έως και 6 Tbps οπουδήποτε στη Γη», αξιοποιώντας οπτικές επικοινωνίες μεταξύ των δορυφόρων.

Οι ταχύτητες αυτές υπερβαίνουν κατά πολύ τις ανάγκες των καταναλωτών και καθιστούν το TeraWave κρίσιμη υποδομή για επεξεργασία δεδομένων και μεγάλης κλίμακας κυβερνητικά προγράμματα. Η Blue Origin εκτιμά ότι το δίκτυο θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 100.000 πελάτες.

Η ανακοίνωση εντάσσεται στη διεθνή κούρσα της διαστημικής βιομηχανίας για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων σε τροχιά, προκειμένου να καλυφθεί η εκρηκτικά αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ λόγω τεχνητής νοημοσύνης - ζήτηση που στη Γη απαιτεί τεράστιους ενεργειακούς και υλικούς πόρους.

Το TeraWave προστίθεται στους διαστημικούς σχεδιασμούς που συνδέονται με τον Μπέζος, εκτελεστικό πρόεδρο της Amazon, η οποία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης του δικτύου Leo (πρώην Project Kuiper), με στόχο την ανάπτυξη περίπου 3.200 δορυφόρων για παροχή διαδικτύου σε καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Το Starlink του Ίλον Μασκ, με περίπου 10.000 δορυφόρους, προηγείται σήμερα στην παγκόσμια προσπάθεια δημιουργίας διαστημικών υποδομών διαδικτύου, προσφέροντας υψηλότερες ταχύτητες και μεγαλύτερη ασφάλεια μέσω σμηνών δορυφόρων χαμηλής τροχιάς.

Ο επικεφαλής της SpaceX έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει τη δημιουργία κέντρων δεδομένων στο διάστημα, ενώ και ο Μπέζος έχει προβλέψει ότι τέτοιες εγκαταστάσεις θα αποτελούν κοινό φαινόμενο μέσα στα επόμενα 10 έως 20 χρόνια.

Η Starlink αριθμεί περισσότερους από έξι εκατομμύρια πελάτες σε τουλάχιστον 140 χώρες και απευθύνεται σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, καθώς και - μέσω του Starshield - σε υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Το δίκτυο Leo της Amazon, με περίπου 180 δορυφόρους μέχρι σήμερα, ακολουθεί αντίστοιχη στρατηγική.

Την ίδια στιγμή, κινεζικές εταιρείες επιταχύνουν την ανάπτυξη ανταγωνιστικών αστερισμών δορυφόρων, ενώ η Κίνα επενδύει σε νέους επαναχρησιμοποιήσιμους πυραύλους χαμηλότερου κόστους.

Κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη του TeraWave αναμένεται να διαδραματίσει ο επαναχρησιμοποιήσιμος πύραυλος New Glenn της Blue Origin, ο οποίος έχει μέχρι στιγμής πραγματοποιήσει δύο εκτοξεύσεις.

Σε αντίθεση με το Starlink, το νέο δίκτυο δεν προορίζεται για μεμονωμένους καταναλωτές. «Το TeraWave είναι ειδικά σχεδιασμένο για εταιρικούς πελάτες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Blue Origin, Dave Limp.

Η εταιρεία σημείωσε ότι τα εταιρικού επιπέδου τερματικά «μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα παγκοσμίως και να διασυνδεθούν με υπάρχουσες υποδομές υψηλής χωρητικότητας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την ποικιλομορφία διαδρομών του δικτύου», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται με ποιους τύπους υποδομών θα είναι συμβατό.