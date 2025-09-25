Η Apple ζητά από την ΕΕ να αναθεωρήσει τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές

Η Apple ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην παροχή νέων λειτουργιών και αυξημένους κινδύνους για την ιδιωτικότητα και την ασφάλειά τους, λόγω του ιστορικού νόμου για τις ψηφιακές αγορές (DMA) της ΕΕ, ενός κανονισμού που αποσκοπεί στον περιορισμό της δύναμης των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.

Ο κατασκευαστής του iPhone προέτρεψε τις ρυθμιστικές αρχές να επανεκτιμήσουν τον αντίκτυπο του νόμου στους καταναλωτές της ΕΕ που χρησιμοποιούν τα προϊόντα του, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την παροχή νέων λειτουργιών, τηρώντας παράλληλα τις νομικές απαιτήσεις.

Η εταιρεία δήλωσε ότι ο νόμος την ανάγκασε να αναβάλει την κυκλοφορία αρκετών λειτουργιών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των iPhone Mirroring to Mac και Live Translation with AirPods, επικαλούμενη τεχνικές προκλήσεις.

Η Apple, η οποία πωλεί εκατομμύρια συσκευές και υπηρεσίες στην περιοχή, πρόσθεσε ότι οι λειτουργίες βάσει τοποθεσίας στο Maps αναβλήθηκαν επίσης στην ΕΕ, επειδή ο DMA απαιτεί από την Apple να κάνει ορισμένες λειτουργίες να λειτουργούν με προϊόντα που δεν είναι της Apple ή με τρίτους προγραμματιστές πριν από την κυκλοφορία τους.

Πρόσθεσε ότι δεν έχει βρει τρόπο να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του DMA χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τα δεδομένα των χρηστών και ότι οι προτεινόμενες διασφαλίσεις του απορρίφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Έχει γίνει σαφές ότι δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα που δημιουργεί ο DMA» τόνισε η Apple.

«Με την πάροδο του χρόνου, έχει γίνει σαφές ότι ο DMA δεν βοηθά τις αγορές. Κάνει πιο δύσκολη την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη».

Τον Ιούνιο, η Apple άλλαξε τους κανόνες και τα τέλη στο App Store της στην ΕΕ για να συμμορφωθεί με την αντιμονοπωλιακή εντολή της Ένωσης.

Ο DMA, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ πέρυσι, απαιτεί από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να ανοίξουν τις πλατφόρμες τους στους ανταγωνιστές.

Η Apple δήλωσε ότι αυτό έχει οδηγήσει σε μια «πιο επικίνδυνη, λιγότερο διαισθητική» εμπειρία εφαρμογών για τους χρήστες της ΕΕ, με το sideloading και τις εναλλακτικές αγορές να εισάγουν απειλές όπως απάτες, κακόβουλο λογισμικό και εφαρμογές πορνογραφικού περιεχομένου, που προηγουμένως απαγορεύονταν στο App Store.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον DMA, ενώ η Επιτροπή αντέκρουσε σθεναρά τη δήλωση του Τραμπ.