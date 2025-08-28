Η Apple θα διανέμει τους επιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς της σε ένα παγκόσμιο δίκτυο οικιακών ηχείων και συνδεδεμένων αυτοκινήτων, σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστεί το Spotify, μετέδωσε την Τετάρτη η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με την WSJ, η συμφωνία με την ψηφιακή ραδιοφωνική πλατφόρμα TuneIn είναι η πρώτη φορά που οι έξι ραδιοφωνικοί σταθμοί Apple Music θα είναι διαθέσιμοι εκτός της εφαρμογής της εταιρείας. Από την Τετάρτη, οι σταθμοί της Apple θα είναι διαθέσιμοι στους 75 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες του TuneIn κάθε μήνα.

Η Apple θέλει να φέρει μερικούς από αυτούς τους χρήστες στο δικό της οικοσύστημα.

Πολλοί από τους συνδρομητές μουσικής της εταιρείας εγγράφονται μέσω δωρεάν δοκιμαστικών προσφορών μετά την αγορά μιας νέας συσκευής. Ο στόχος είναι να μετατρέψει τους ακροατές ραδιοφώνου της Apple Music σε συνδρομητές της μουσικής της υπηρεσίας, η οποία έχει μείνει ακόμη πιο πίσω από το Spotify τα τελευταία χρόνια.

Το μερίδιο αγοράς της Apple στους συνδρομητές ψηφιακής μουσικής στις ΗΠΑ μειώθηκε στο 25% στο τέλος του περασμένου έτους από 30% το 2020, σύμφωνα με την MIDiA Research, ενώ το μερίδιο της Spotify αυξήθηκε στο 37% από 31% κατά την ίδια περίοδο.

Το μερίδιο της Apple έχει επίσης μειωθεί παγκοσμίως, στο 12% από 16% από το 2020, σύμφωνα με εκτιμήσεις της MIDiA.