Η Apple ανέκτησε την πρώτη θέση στις αποστολές smartphone της Κίνας

Η Apple ανακάλυψε την πρώτη θέση στην Κίνα μετά την αύξηση των αποστολών iPhone κατά 28% κατά τη διάρκεια του τριμήνου των διακοπών, παρά την επιδείνωση της έλλειψης ζωτικών τσιπ μνήμης, σύμφωνα με την Counterpoint Research.

Η γενιά συσκευών iPhone 17 προσέλκυσε τους καταναλωτές, με τα κινητά τηλέφωνα της Apple να αντιπροσωπεύουν το ένα στα πέντε αποστολές κατά το τρίμηνο του Δεκεμβρίου.

Αυτή η αύξηση πραγματοποιήθηκε σε βάρος της Huawei. και της Xiaomi , οι οποίες σημείωσαν διψήφια ποσοστιαία μείωση. Συνολικά, οι αποστολές στην μεγαλύτερη αγορά smartphone στον κόσμο μειώθηκαν κατά 1,6%, όπως μετέδωσε το Bloomberg.

Από την Micron Technology έως την Xiaomi, ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών προειδοποιεί για τις αβέβαιες επιπτώσεις της αυξανόμενης έλλειψης ημιαγωγών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση δεδομένων σε συσκευές.

Αυτή η έλλειψη, η οποία προέκυψε μετά την απόφαση των κατασκευαστών τσιπ μνήμης να αφιερώσουν μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής τους ικανότητας στην κατασκευή τσιπ μνήμης υψηλής τεχνολογίας για την Nvidia, οδηγεί σε αύξηση των τιμών, ενώ ταυτόχρονα πιέζει τους μικρότερους παίκτες που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη προμήθεια.

«Προβλέπεται ότι οι τιμές των μνημών θα συνεχίσουν να αυξάνονται, σημειώνοντας άνοδο 40%–50% το πρώτο τρίμηνο του 2026, ακολουθούμενη από μια επιπλέον αύξηση περίπου 20% το δεύτερο τρίμηνο του 2026», έγραψαν οι αναλυτές της Counterpoint.

«Οι κατασκευαστές smartphone αναμένεται να βελτιστοποιήσουν τα χαρτοφυλάκια των προϊόντων τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των μοντέλων χαμηλής τεχνολογίας, προκειμένου να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους τους».

Για το ημερολογιακό έτος, η Apple βρέθηκε μόλις ένα βήμα πίσω από την Huawei στην κορυφή της κατάταξης των αποστολών στην Κίνα, με κάθε μία να κατέχει περίπου 17% του μεριδίου αγοράς.