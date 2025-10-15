Η νεοσύστατη εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic προβλέπεται να υπερδιπλασιάσει και ενδεχομένως να σχεδόν τριπλασιάσει τον ετήσιο ρυθμό εσόδων της τον επόμενο χρόνο, τροφοδοτούμενη από την ταχεία υιοθέτηση των επιχειρηματικών προϊόντων της, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η εταιρεία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει έναν εσωτερικό στόχο 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσιο ρυθμό πωλήσεων - έναν υπολογισμό των ετήσιων εσόδων που προκύπτει από τον τρέχοντα ρυθμό πωλήσεων - μέχρι το τέλος του 2025, ανέφεραν οι πηγές.

Για το 2026, η Anthropic έχει θέσει ακόμη πιο επιθετικούς στόχους: ένα βασικό σενάριο υπερδιπλασιασμού στα 20 δισ. δολάρια σε ετήσια έσοδα και ένα βέλτιστο σενάριο έως και 26 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν ανωνυμία για να συζητήσουν προσωπικά στοιχεία.

Η Anthropic δήλωσε στο Reuters ότι ο ετήσιος ρυθμός εσόδων της πλησιάζει τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια αυτόν τον μήνα, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει τις μελλοντικές προβλέψεις. Η εταιρεία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο ετήσιος ρυθμός εσόδων της ήταν πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο.

Η Anthropic παρουσίασε μια νέα έκδοση του φθηνότερου μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης, Haiku, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να προσελκύσει εταιρείες που αναζητούν ικανά συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, δραματικά φθηνότερα από τα πιο προηγμένα μοντέλα της. Το μοντέλο Haiku 4.5 πωλείται περίπου στο ένα τρίτο της τιμής του Sonnet 4, ενός από τα μεσαίου μεγέθους μοντέλα της.

Αυξάνεται η ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι προβλέψεις εσόδων υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για εργαλεία παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων και εξηγούν τον ενθουσιασμό των επενδυτών, ακόμη και καθώς οι δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ιδίως στην κατασκευή υποδομών, τίθενται υπό έλεγχο. Μερικοί ανησυχούν ότι το επίπεδο των επενδύσεων ενδέχεται να μην είναι βιώσιμο.

Τροφοδοτώντας την επέκταση είναι η υιοθέτηση εταιρικών προϊόντων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για οργανισμούς. Η Anthropic έχει περισσότερους από 300.000 εταιρικούς πελάτες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των εσόδων της.

Η εταιρεία πωλεί πρόσβαση στα μοντέλα της μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (APIs), τα οποία βοηθούν στην επικοινωνία διαφορετικών λογισμικών. Προσφέρει προϊόντα όπως το εργαλείο δημιουργίας κώδικα Claude Code, το οποίο έχει φτάσει σε ετήσιο ρυθμό εσόδων σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την κυκλοφορία του στις αρχές του έτους, πρόσθεσε ένα από τα άτομα.

Η πορεία των εσόδων τοποθετεί την Anthropic ως ανταγωνιστή της OpenAI, εταιρείας που κατασκευάζει το ChatGPT. Η OpenAI δήλωσε ότι ξεπέρασε τα 13 δισ. δολάρια σε ετήσια έσοδα τον Αύγουστο και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να φτάσει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του έτους, χάρη στη συνεχή ανάπτυξη του ChatGPT, του βοηθού δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει περισσότερους από 800 εκατομμύρια εβδομαδιαίως ενεργούς χρήστες.

Τα ορόσημα εσόδων της Anthropic έρχονται μετά από μια περίοδο έντονης άντλησης κεφαλαίων και κερδών αποτίμησης για τη νεοσύστατη εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο. Πρόσφατα η εταιρεία αποτιμήθηκε στα 183 δισεκατομμύρια δολάρια, αφού συγκέντρωσε 13 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο Σειράς F με επικεφαλής την ICONIQ, υπερδιπλασιάζοντας την αποτίμησή της από τα 61,5 δισεκατομμύρια δολάρια τον Μάρτιο.

Υποστηριζόμενη από εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Google της Alphabet και η Amazon.com, η Anthropic αναπτύσσει την οικογένεια μοντέλων μεγάλων γλωσσών Claude, που ανταγωνίζονται τη σειρά GPT της OpenAI. Η εταιρεία δίνει έμφαση στην ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και στη δημιουργία μοντέλων για εταιρικές χρήσεις. Τα μοντέλα της έχουν συμβάλει στην άνθηση νεοσύστατων επιχειρήσεων παραγωγής κώδικα, όπως η Cursor.

Η Anthropic επεκτείνει τις πωλήσεις της σε κυβερνήσεις και αναπτύσσεται εκτός των ΗΠΑ. Τον Αύγουστο δήλωσε ότι θα προσφέρει το μοντέλο Claude στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για 1 δολάριο. Η εταιρεία σχεδιάζει να ανοίξει το πρώτο της γραφείο στην Μπανγκαλόρ της Ινδίας το 2026 - τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της μετά τις ΗΠΑ - και σκοπεύει να τριπλασιάσει το διεθνές εργατικό δυναμικό της και να πενταπλασιάσει την ομάδα εφαρμοσμένης Τεχνητής Νοημοσύνης φέτος, για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση.