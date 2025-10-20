Η Anthropic προσπαθεί να φτάσει την OpenAI ενώ συγκρούεται με την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Η Anthropic, ανταγωνίστρια της OpenAI στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, βρίσκεται ταυτόχρονα αντιμέτωπη με πολιτική και κυβερνητική πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το CNBC.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2020 από τα αδέλφια Ντάριο και Ντανιέλα Αμοντέι μετά την αποχώρησή τους από την OpenAI, έχει ως στόχο την ανάπτυξη ασφαλέστερων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, διαφοροποιούμενη από τον εμπορικό προσανατολισμό του ανταγωνιστή της.

Σήμερα, η OpenAI αποτιμάται στα 500 δισ. δολάρια και η Anthropic στα 183 δισ., με την πρώτη να κυριαρχεί στην αγορά των καταναλωτών (ChatGPT, Sora) και τη δεύτερη στις επιχειρήσεις (Claude).

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο Ντέιβιντ Σαξ, επικεφαλής πολιτικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα στην κυβέρνηση Τραμπ, κατηγόρησε την Anthropic ότι προωθεί «την ατζέντα της Αριστεράς» στη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η αφορμή δόθηκε από άρθρο του συνιδρυτή της εταιρείας, Τζακ Κλαρκ, ο οποίος προειδοποίησε για τους πιθανούς κινδύνους από την ταχεία πρόοδο της τεχνολογίας. Ο Σαξ απάντησε ότι τέτοιες θέσεις «τροφοδοτούν ρυθμιστικό πανικό» και περιορίζουν την καινοτομία σε μια περίοδο που, όπως είπε, οι ΗΠΑ ανταγωνίζονται την Κίνα για την υπεροχή στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σε αντίθεση με την OpenAI, που διατηρεί στενή συνεργασία με τον Λευκό Οίκο - ιδίως μετά τη δημιουργία κοινοπραξίας με την κυβέρνηση Τραμπ, την Oracle και τη SoftBank για την ανάπτυξη υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης - η Anthropic έχει υιοθετήσει πιο επιφυλακτική στάση.

Η εταιρεία αντιτάχθηκε σε πρόταση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για 10ετή απαγόρευση κρατικών ρυθμίσεων, ενώ υποστήριξε τον νόμο SB 53, της Καλιφόρνιας, που απαιτεί αυξημένη διαφάνεια και γνωστοποιήσεις ασφάλειας. Η στάση αυτή έχει οδηγήσει πολλούς Ρεπουμπλικάνους επενδυτές να θεωρούν την Anthropic «πολιτικά εχθρική».

Παρά την ένταση, η Anthropic εξακολουθεί να συνεργάζεται με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, έχοντας συνάψει σύμβαση 200 εκατ. δολαρίων με το υπουργείο Άμυνας και προσφέροντας το μοντέλο Claude σε κρατικούς φορείς μέσω της Γενικής Διοίκησης Υπηρεσιών. Η εταιρεία συγκρότησε επίσης συμβούλιο εθνικής ασφάλειας για να ευθυγραμμίσει τη δραστηριότητά της με τα αμερικανικά στρατηγικά συμφέροντα.