Η Anthropic είχε ξεκινήσει συζητήσεις με την Apple για την προμήθεια μοντέλων για την ανακατασκευή του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης της Siri και ζητούσε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για πολλά χρόνια, μετέδωσε το Bloomberg την Κυριακή.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις με την startup τεχνητής νοημοσύνης σταμάτησαν το καλοκαίρι λόγω διαφωνίας επί των όρων μιας πιθανής συμφωνίας, συμπλήρωσε το δημόσιευμα.

Η Apple συζητούσε επίσης με την OpenAI για το ζήτημαη οποία θα επέκτεινε μια προηγούμενη συνεργασία με τον κατασκευαστή του ChatGPT.

Τελικά, η Apple επέλεξε το Gemini της Google, αφού διαπίστωσε ότι το λογισμικό είχε βελτιωθεί σημαντικά και η Google συμφώνησε σε μια χρηματοοικονομική λύση που η Apple θεώρησε λογική, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η OpenAI θα συνεχίσει να παρέχει απαντήσεις σε πιο σύνθετες ερωτήσεις που υποβάλλουν οι χρήστες στη Siri.