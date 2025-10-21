Η Anthropic επεκτείνει το Claude Code στο διαδίκτυο

Η Anthropic παρουσίασε μια διαδικτυακή έκδοση του Claude Code, του δημοφιλούς βοηθού κωδικοποίησης Τεχνητής Νοημοσύνης, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να δημιουργούν και να διαχειρίζονται πράκτορες AI απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής τους.

Η νέα εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συνδρομητές των προγραμμάτων Pro και Max της Anthropic, με κόστος από 20 έως 200 δολάρια μηνιαίως, μέσω του claude.ai ή της εφαρμογής Claude για iOS.

Η διαδικτυακή έκδοση σηματοδοτεί την εξέλιξη του Claude Code από εργαλείο γραμμής εντολών σε μια πιο ευέλικτη πλατφόρμα.

Η Anthropic επιδιώκει να φέρει τους πράκτορες κωδικοποίησης σε περισσότερα περιβάλλοντα, διευκολύνοντας τους προγραμματιστές να τους χρησιμοποιούν οπουδήποτε.

Η ανταγωνιστική αγορά εργαλείων AI για προγραμματιστές περιλαμβάνει πλέον λύσεις από Microsoft, Google, OpenAI και άλλες εταιρείες, ωστόσο το Claude Code παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές, με δεκαπλασιασμό χρηστών από την αρχική κυκλοφορία και ετήσια συνεισφορά άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων στα έσοδα της Anthropic.

Η Cat Wu, υπεύθυνη προϊόντων της Anthropic, απέδωσε την επιτυχία στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, που έχουν κερδίσει την προτίμηση των προγραμματιστών, και στην προσθήκη στοιχείων διασκέδασης στο προϊόν. Παράλληλα, το τερματικό παραμένει η βασική πλατφόρμα για το Claude Code, καθώς η εταιρεία στοχεύει να το διατηρήσει ως τον πιο έξυπνο και προσαρμόσιμο τρόπο χρήσης των κωδικοποιητών AI.

Η Wu αποκάλυψε ότι το 90% του ίδιου του προϊόντος γράφεται από τα μοντέλα της Anthropic, και πλέον η ίδια λειτουργεί κυρίως ως επιβλέπουσα του κώδικα αντί να τον γράφει η ίδια. Η νέα γενιά εργαλείων κωδικοποίησης, όπως το Claude Code, επιτρέπει τη δημιουργία αυτόνομων πρακτόρων, μετατοπίζοντας τον ρόλο των μηχανικών σε διαχειριστές βοηθών AI.

Η υιοθέτηση των πρακτόρων AI δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η χρήση τέτοιων εργαλείων μπορεί να επιβραδύνει ορισμένους προγραμματιστές, λόγω χρόνου που αφιερώνεται στην υποβολή προτροπών και την επεξεργασία λανθασμένων απαντήσεων.

Παρ’ όλα αυτά, η Anthropic συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, με τον CEO Dario Amodei να προβλέπει ότι σύντομα η AI θα γράφει έως και το 90% του κώδικα για τους μηχανικούς, αν και η ευρύτερη εφαρμογή αυτής της πρόβλεψης στην αγορά μπορεί να απαιτήσει περισσότερο χρόνο.