Η Anthropic εισέρχεται στον κλάδο της υγείας

Η αμερικανική εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic εισέρχεται στον κλάδο της υγείας με το Claude for Healthcare, μια νέα σειρά εργαλείων που δίνει τη δυνατότητα σε παρόχους, ασφαλιστικές εταιρείες και καταναλωτές να αξιοποιούν το chatbot για ιατρικούς σκοπούς, σύμφωνα με το NBC.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μέρες μετά την παρουσίαση του ChatGPT Health της OpenAI, υποδηλώνοντας τη γενικότερη επέκταση των μεγάλων εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης, έναν τομέα που θεωρείται ταυτόχρονα μεγάλη ευκαιρία και ευαίσθητο πεδίο δοκιμών για τεχνολογίες δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Και τα δύο εργαλεία επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται πληροφορίες από ιατρικά αρχεία και εφαρμογές φυσικής κατάστασης, όπως η εφαρμογή Apple Health, για να εξατομικεύουν τις συζητήσεις που σχετίζονται με την υγεία τους. Παράλληλα, η επέκταση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης παρακολούθησης σχετικά με το κατά πόσο τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ερμηνεύσουν με ασφάλεια ιατρικές πληροφορίες και να αποφύγουν την παροχή επικίνδυνων οδηγιών.

Οι νέες λειτουργίες ιατρικών αρχείων του Claude είναι διαθέσιμες σε beta έκδοση για χρήστες Pro και Max στις ΗΠΑ, ενώ οι ενσωματώσεις με Apple Health και Android Health Connect ξεκινούν αυτήν την εβδομάδα για συνδρομητές Pro και Max στις ΗΠΑ. Οι χρήστες πρέπει να εγγραφούν σε λίστα αναμονής για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εργαλείο ChatGPT Health της OpenAI.

Τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης όπως το ChatGPT και το Claude μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες να κατανοήσουν πολύπλοκες ιατρικές αναφορές και τις αποφάσεις των γιατρών τους και, για δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως που δεν έχουν πρόσβαση σε βασική ιατρική φροντίδα, να συνοψίσουν και να συνθέσουν ιατρικές πληροφορίες που διαφορετικά θα ήταν απρόσιτες.

Σε ανάρτηση στο blog της, η εταιρεία δήλωσε ότι τα δεδομένα υγείας που μοιράζονται με τον Claude δεν αποθηκεύονται στη μνήμη του μοντέλου και δεν χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση μελλοντικών συστημάτων. Επιπλέον, οι χρήστες «μπορούν να αποσυνδέσουν ή να επεξεργαστούν τα δικαιώματα πρόσβασης ανά πάσα στιγμή», δήλωσε η Anthropic.

Ωστόσο, η Anthropic, η OpenAI και άλλες κορυφαίες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης προειδοποιούν ότι τα συστήματά τους κάνουν λάθη και δεν πρέπει να υποκαθιστούν την επαγγελματική κρίση.

Η πολιτική αποδεκτής χρήσης της Anthropic ορίζει ότι «ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας πρέπει να εξετάσει το περιεχόμενο ή την απόφαση πριν από τη διάδοση ή την τελική εφαρμογή».