Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ Micron σκοπεύει να επενδύσει 3,6 δισ. δολάρια (1,5 τρισ. γιεν) στην Ιαπωνία για τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, ανέφερε το Σάββατο το πρακτορείο ειδήσεων Nikkei.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επένδυση αφορά την κατασκευής μιας μεταποιητικής μονάδες για την παραγωγή συστημάτων μνήμης νέας γενιάς, με στόχο την υποστήριξη των υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης που παρέχει η Micron.

Η απόφαση αποσκοπεί στη διαφοροποίηση της παραγωγής προηγμένων τσιπ της Micron, η οποία έχει συγκεντρωθεί στην Ταϊβάν, και στην ανάπτυξη του εργοστασίου στην Ιαπωνία σε ένα κέντρο παραγωγής ημιαγωγών αιχμής, εφάμιλλο της Ταϊβάν, εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων.

Το νέο εργοστάσιο θα κατασκευάζει τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM) επόμενης γενιάς. Το HBM είναι ένα βασικό συστατικό των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνδυασμό με μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) που παράγονται από εταιρείες όπως η Nvidia. Με υψηλή μνήμη και γρήγορη μετάδοση δεδομένων, οι βελτιώσεις στην χωρητικότητά τους αυξάνουν την ταχύτητα επεξεργασίας των γενετικών συστημάτων AI.

Η Micron σχεδιάζει να ξεκινήσει την κατασκευή του νέου εργοστασίου εντός του συγκροτήματος του εργοστασίου της στο Χιροσίμα, στην πόλη Higashi-Hiroshima, τον Μάιο του 2026, με στόχο την έναρξη των αποστολών τσιπ HBM γύρω στο 2028. Το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (METI) θα παρέχει επιχορήγηση έως 500 δισεκατομμύρια γιεν για το έργο.

Εκτός από το εργοστάσιο της Χιροσίμα, η Micron διαθέτει κύρια εργοστάσια στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ. Η παραγωγή των προηγμένων τσιπ HBM της εταιρείας έχει επικεντρωθεί στην Ταϊβάν.