Η Amazon «πατάει» στην Τεχνητή Νοημοσύνη για να επιταχυνεί την παραγωγή σειρών και ταινιών

Η Amazon σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει Τεχνητή Νοημοσύνη για να επιταχύνει τη διαδικασία παραγωγής ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών, ακόμη και αν το Χόλιγουντ φοβάται ότι η AI θα μειώσει τις θέσεις εργασίας και θα αναδιαμορφώσει μόνιμα τον κλάδο.

Στο Amazon MGM Studio, ο βετεράνος διευθυντής ψυχαγωγίας Αλμπέρτ Τσενγκ ηγείται μιας ομάδας που είναι επιφορτισμένη με την ανάπτυξη νέων εργαλείων AI, τα οποία, όπως είπε, θα μειώσουν το κόστος και θα απλοποιήσουν τη δημιουργική διαδικασία.

Η Amazon σχεδιάζει να ξεκινήσει ένα κλειστό πρόγραμμα beta τον Μάρτιο, προσκαλώντας συνεργάτες του κλάδου να δοκιμάσουν τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης της. Η εταιρεία αναμένει να έχει αποτελέσματα να μοιραστεί μέχρι τον Μάιο.

Ο Τσενγκ περιέγραψε το AI Studio ως μια «νεοσύστατη επιχείρηση» που λειτουργεί σύμφωνα με τη φιλοσοφία «δύο πίτσες» του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος - διατηρώντας την ομάδα αρκετά μικρή ώστε να τροφοδοτείται με δύο πίτσες. Η ομάδα αποτελείται κυρίως από μηχανικούς προϊόντων και επιστήμονες, με ένα μικρότερο δημιουργικό και επιχειρηματικό τμήμα.

Η Amazon υιοθετεί δημοσίως την Τεχνητή Νοημοσύνη ως απάντηση στα αυξανόμενα κόστη παραγωγής που περιορίζουν τον αριθμό των εκπομπών και των ταινιών που μπορούν να χρηματοδοτήσουν οι εταιρείες. Η τεχνολογία θα επιταχύνει ορισμένες διαδικασίες για την πιο αποτελεσματική παραγωγή περισσότερων ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών.

«Το κόστος της δημιουργίας είναι τόσο υψηλό που είναι πραγματικά δύσκολο να φτιάξεις περισσότερα και είναι πραγματικά δύσκολο να αναλάβεις μεγάλο ρίσκο», δήλωσε ο Τσενγκ σε μια συνέντευξη. «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η AI μπορεί να επιταχύνει, αλλά δεν θα αντικαταστήσει, την καινοτομία και τις μοναδικές πτυχές που (οι άνθρωποι) φέρνουν στη δημιουργία του έργου».

Η απόφαση να υιοθετηθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη έρχεται σε μια στιγμή που ηθοποιοί πρώτης γραμμής έχουν εκφράσει φόβους για την άνοδο της AI.

Η Amazon τόνισε ότι οι σεναριογράφοι, οι σκηνοθέτες, οι ηθοποιοί και οι σχεδιαστές χαρακτήρων θα συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της παραγωγής, χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο για την ενίσχυση της δημιουργικότητας.

Όπως πολλές άλλες εταιρείες τεχνολογίας, η Amazon πιέζει επίσης σχεδόν όλα τα τμήματα να βρουν χρήσεις για την AI και επεσήμανε τις επιτυχίες της τεχνολογίας ως έναν από τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε περικοπές περίπου 30.000 θέσεων εργασίας από τον Οκτώβριο, την μεγαλύτερη απολύσεις που έχει πραγματοποιήσει ποτέ. Αυτό περιελάμβανε μια σειρά περικοπών θέσεων εργασίας στο Prime Video.

Ο Τσενγκ είπε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να βοηθήσει το Prime Video να ξεπεράσει ορισμένες από τις εγγενείς προκλήσεις της μεγάλης κλίμακας παραγωγής ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Το AI Studio δημιουργεί εργαλεία που γεφυρώνουν αυτό που ο Τσενγκ περιέγραψε ως «το τελευταίο μίλι» —ίσως μια πονηρή αναφορά στη λειτουργία παράδοσης της Amazon - μεταξύ των υφιστάμενων προσφορών Τεχνητής Νοημοσύνης για καταναλωτές και του λεπτομερούς ελέγχου που χρειάζονται οι σκηνοθέτες για το κινηματογραφικό περιεχόμενο. Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της συνέπειας των χαρακτήρων σε όλες τις λήψεις και την ενσωμάτωση με δημιουργικά εργαλεία που είναι πρότυπα στον κλάδο.

Η Amazon στηρίζεται στο τμήμα cloud computing της, Amazon Web Services, για βοήθεια και σχεδιάζει να συνεργαστεί με πολλούς μεγάλους παρόχους γλωσσικών μοντέλων για να προσφέρει στους δημιουργούς ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών για την προ- και μετα-παραγωγή ταινιών.

Ο Τσενγκ δήλωσε ότι η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και η διασφάλιση ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα απορροφηθεί από άλλα μοντέλα AI είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του AI Studio.