Η Amazon «βάζει φρένο» στο Comet της Perplexity για τη λειτουργία agentic browsing

Η Amazon είπε στην Perplexity να αποσύρει τον «πρακτορικό» της περιηγητή από το ηλεκτρονικό της κατάστημα, όπως επιβεβαίωσαν δημόσια και οι δύο εταιρείες την Τρίτη.

Μετά από επανειλημμένες προειδοποιήσεις ότι το Comet, ο βοηθός αγορών με Τεχνητή Νοημοσύνη, παραβίαζε τους όρους χρήσης επειδή δεν δήλωνε την ταυτότητά του ως πράκτορας, η Amazon έστειλε στην startup επιστολή παύσης και αποχής. Η Perplexity απάντησε με ανάρτηση στο ιστολόγιό της με τίτλο «Η εκφοβισμός δεν είναι καινοτομία», κατηγορώντας την Amazon για επιθετική νομική απειλή και περιορισμό της ελευθερίας των χρηστών, σύμφωνα με το TechCrunch.

Η Perplexity υποστηρίζει ότι, εφόσον ο πράκτορας ενεργεί για λογαριασμό του ανθρώπινου χρήστη, διαθέτει τα ίδια δικαιώματα και δεν χρειάζεται να ταυτοποιείται.

Η Amazon απαντά ότι όλες οι αντίστοιχες υπηρεσίες –όπως οι εφαρμογές παράδοσης φαγητού ή τα ταξιδιωτικά γραφεία– δηλώνουν ξεκάθαρα τον ρόλο τους.

Σύμφωνα με την Amazon, η λύση είναι απλή: η Perplexity μπορεί να ταυτοποιήσει το Comet και να συνεχίσει να λειτουργεί, εφόσον τηρεί τους όρους της πλατφόρμας. Ωστόσο, η Amazon, που διαθέτει τον δικό της βοηθό Rufus, διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε τρίτο πράκτορα από το site της.

Η Perplexity θεωρεί ότι η Amazon θα μπλοκάρει το bot επειδή θέλει να προστατεύσει τα έσοδά της από διαφημίσεις και προωθούμενα προϊόντα. Ένα bot, λέει, δεν επηρεάζεται από προσφορές ή παρορμητικές αγορές όπως ένας άνθρωπος.

Το περιστατικό θυμίζει την πρόσφατη αντιπαράθεση της Perplexity με την Cloudflare, η οποία την είχε κατηγορήσει για παραβίαση οδηγιών αποκλεισμού AI bots. Τότε, πολλοί υπερασπίστηκαν την Perplexity, λέγοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη της απλώς προσπελαύνει ιστοσελίδες όπως ένας κανονικός χρήστης.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις προκλήσεις που έρχονται καθώς οι «πράκτορες» Τεχνητής νΝημοσύνης αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες διαδικτυακές δραστηριότητες. Αν οι καταναλωτές αρχίσουν να ψωνίζουν, να κάνουν κρατήσεις ή να οργανώνουν ταξίδια μέσω bots, πώς θα αντιδράσουν οι ιστοσελίδες;

Η Amazon, ως ο κυρίαρχος του ηλεκτρονικού εμπορίου, φαίνεται να θέτει τον κανόνα: οι πράκτορες πρέπει να δηλώνουν ποιοι είναι και να αφήνουν τις επιχειρήσεις να αποφασίζουν αν θα συνεργαστούν μαζί τους.