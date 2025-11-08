Από τη «σύσταση» στη «δράση» αρχίζει να μεταβαίνει το AI, καθώς στη φάση αυτή, τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης αρχίζουν να πραγματοποιούν αυτόνομα αγορές για λογαριασμό των καταναλωτών, μια φάση γνωστή ως «agentic commerce» (ΑΙ πράκτορας).

Η Bank of America δήλωσε ότι αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να αποφέρει έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα από τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ έως το 2030, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι καταναλωτές, οι έμποροι και τα δίκτυα πληρωμών.

Σε αντίθεση με τα chatbots ή τους ψηφιακούς βοηθούς που προτείνουν επιλογές, η agentic AI ολοκληρώνει η ίδια τη συναλλαγή. Ένας χρήστης μπορεί να ζητήσει από έναν βοηθό να «βρει παπούτσια για τρέξιμο κάτω των 100 δολαρίων» και ο «πράκτορας» θα επιλέξει την καλύτερη επιλογή, θα πληρώσει και θα επιβεβαιώσει την παράδοση, όλα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το αποτέλεσμα είναι λιγότερα απούλητα προϊόντα, πιο ομαλές πληρωμές και νέοι κίνδυνοι σχετικά με την ταυτότητα, την απάτη και τη συμμόρφωση.

Η PayPal έχει λανσάρει τις Agentic Commerce Services, οι οποίες επιτρέπουν στους AI «πράκτορες» να εκτελούν ασφαλείς πληρωμές και να κάνουν τους εμπόρους ανιχνεύσιμους σε πολλαπλά οικοσυστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, ενσωματώνει το πορτοφόλι της απευθείας στο ChatGPT από το 2026 στο πλαίσιο μιας συνεργασίας με την OpenAI, επιτρέποντας αγορές μέσω ενός κουμπιού «Αγορά με PayPal».

Η Visa έχει εισαγάγει ένα Trusted Agent Protocol που αναπτύχθηκε με την Cloudflare, ένα πλαίσιο που επιτρέπει στους εμπόρους να επαληθεύουν εάν ένας ΑΙ «πράκτορας» είναι νόμιμος και εξουσιοδοτημένος να πραγματοποιεί συναλλαγές για λογαριασμό ενός χρήστη. Η εταιρεία λάνσαρε επίσης την πλατφόρμα Intelligent Commerce, δημιουργώντας API για την υποστήριξη συναλλαγών που πραγματοποιούνται από πράκτορες, σε συνεργασία με την OpenAI, τη Microsoft και τη Stripe.

Η Mastercard επικεντρώνεται στην υλοποίηση μέσω του πλαισίου Agent Pay, το οποίο επιτρέπει στα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης να ολοκληρώνουν πληρωμές χρησιμοποιώντας tokenization και ανίχνευση απάτης. Συνεργάζεται με την PayPal, τη Microsoft και την Google για να λανσάρει το σύστημα μέχρι την περίοδο των εορτών.

Πηγή: Investing