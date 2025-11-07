Η Accel επένδυσε στην Rapido, την πλατφόρμα μετακίνησης με δίκυκλα που ανταγωνίζεται την Uber στην Ινδία, ενώ η Prosus αύξησε το μερίδιό της, μετά την πώληση ολόκληρης της συμμετοχής της TVS Motor.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, την Πέμπτη, η TVS Motor ανακοίνωσε σε χρηματιστηριακή ενημέρωση ότι πούλησε το σύνολο της συμμετοχής της στο Rapido για 2,88 δισεκατομμύρια ρούμπιες Ινδίας (περίπου 32 εκατ. δολάρια) στην Accel και την επενδυτική μονάδα της Prosus, MIH Investments, εξασφαλίζοντας απόδοση άνω του 152% τα τελευταία τρία χρόνια.

Η Rapido, που ιδρύθηκε το 2015, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη στην αγορά ride-hailing της Ινδίας, ανταγωνιζόμενη την Uber, την Ola και την inDrive. Η εταιρεία ξεκίνησε με υπηρεσίες bike taxi, επεκτάθηκε στην κράτηση αυτοκινήτων, πρόσθεσε υπηρεσίες courier και πιο πρόσφατα δοκιμάζει υπηρεσία παράδοσης φαγητού σε επιλεγμένες πόλεις, μπαίνοντας σε ένα χώρο κυριαρχούμενο από τις Swiggy και Zomato.

Η TVS Motor είχε επενδύσει για πρώτη φορά στην Rapido τον Απρίλιο του 2022, συμμετέχοντας στον γύρο Series D ύψους 180 εκατ. δολαρίων, ενώ η εταιρεία πλήρωσε τότε 1,14 δισ. ρούμπιες Ινδίας για το μερίδιό της.

Η στήριξη της Accel στο Rapido σηματοδοτεί την επιστροφή της στην ινδική αγορά ride-hailing, όπου είχε επενδύσει νωρίτερα στην Ola.

Παράλληλα, η Rapido βρίσκεται σε συζητήσεις με Accel και Prosus για νέο γύρο χρηματοδότησης που αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, ενώ το ακριβές ύψος της επένδυσης δεν έχει καθοριστεί.

Η Prosus, ήδη επενδυτής στην Rapido, είχε διευρύνει το μερίδιό της τον Σεπτέμβριο μέσω δευτερογενούς πώλησης μετοχών από την Swiggy, η οποία πούλησε το σύνολο της συμμετοχής της, διπλασιάζοντας την αποτίμηση της Rapido στα 2,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το TechCrunch.

Η Accel και η Prosus είναι επίσης πρώιμοι επενδυτές της Swiggy, η οποία αποχώρησε από την Rapido λόγω πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς η startup ετοιμάζεται να επεκταθεί στην αγορά παράδοσης φαγητού.